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Bend Studio (Days Gone), étonnamment toujours debout, pourrait sortir son prochain jeu dans les mois qui viennent

Days Gone, dernier jeu en date de Bend Studio
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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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