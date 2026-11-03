Bend Studio (Days Gone), étonnamment toujours debout, pourrait sortir son prochain jeu dans les mois qui viennent

Depuis la sortie de Days Gone en 2029, Bend Studio, qui signe le jeu, subit revers sur revers. Des ventes de son jeu de zombies considérées comme en demi-teintes par Sony (malgré plus de 7 millions de copies écoulées), l’annulation, comme conséquence de ce pseudo-échec commercial, d’une suite, puis, début 2025, l’annulation à nouveau d’un jeu-service en open world dont on ne saura rien.

Avec une telle série de déconvenues, on se demande même comment Bend Studio a réussi à rester debout au milieu des fermetures à répétitions que l’on connait depuis quelques années, comme celle de l’emblématique JapanStudio (Gravity Rush), ou encore celle de Firewalk Studios après la débâcle Concord. Une résistance peut-être liée à son nom, « to bend » signifiant en effet « courber », « plier », comme dans la citation de La Fontaine : « Je plie, et ne romps pas » (Le Chêne et le Roseau).

Le studio serait donc bel et bien toujours en activité, et s’apprêterait même, à en croire le site MP1st, à présenter son prochain jeu. Et ce n’est pas tout, puisque le titre en question pourrait même sortir dès 2027.

On ne sait encore rien du jeu en question, si ce n’est qu’il s’agirait d’un shooter en co-op, c’est-à-dire un titre dans la lignée d’Helldivers II. Le succès inattendu à ce niveau de ce dernier a-t-il décidé Sony de soutenir le projet après avoir enterré les précédentes idées de Bend Studio ? Cette composante co-op permettrait également au titre de sortir conjointement sur PlayStation et sur PC, car si Sony a décidé de faire machine arrière quant aux publications de ses jeux sur Steam, la décision ne concernait pas les jeux multijoueurs tels qu’Helldivers II (qui s’était mieux vendu sur PC que sur consoles…).

Alors que l’annonce n’a même pas encore été faite, une fenêtre de sortie quelque part en 2027, même à la fin de l’année, peut paraître très courte. Surtout relativement aux délais de productions d’un jeu AAA actuels, surtout en prenant en compte que jusque 2025 et son annulation, le studio était accaparé par un jeu service.

Si les rumeurs venaient à se confirmer, cela pourrait signifier que soit le titre est d’une envergure moindre, type AA (le studio n’ayant rien sorti depuis 2019, si ce n’est le remaster de Days Gone, il pourrait chercher à limiter les prises de risques financières), soit que de nombreux assets du jeu annulé auront été recyclés dans ce nouveau projet, ce qui aura permis un cycle de production bien plus court.

Dans un climat industriel bien morose où les têtes tombent les unes après les autres, le retour par la grande porte de Bend Studio (qui, quoi qu’on en dise avait fait de l’excellent travail sur Days Gone) ne pourrait faire que du bien !