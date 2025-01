Bend Studio (Days Gone) – Malgré un nouveau revers, le studio toujours déterminé à sortir « un truc cool »

Bend Studio est une belle image de ce que représente la vie d’un studio possédé par un ogre, et des kilos de couleuvres à avaler que cela implique. Si chez Naughty Dog, on aime dépeindre Sony en sauveur dans un discours empreint de langue de bois toute diplomatique, les mésaventures de Bend illustrent aussi le revers de la médaille.

Il y a quelques années, les responsables des studios avaient fait couler pas mal d’encre en exprimant leur frustration de ne pas pouvoir lancer le développement d’un Days Gone 2, freinés par un Sony déçu des résultats commerciaux du premier épisode. Avec une touche de maladresse (euphémisme), Bend Studio avait pointé du doigt une certaine responsabilité des joueurs, et notamment de ceux qui n’auraient pas acheté le jeu assez tôt (dès sa sortie, donc), ni assez cher (profitant de l’occasion, des promos…).

Aujourd’hui, Bend fait à nouveau l’actualité pour une nouvelle annulation de projet, puisque le studio travaillait jusqu’alors sur l’un des deux jeux-service tout récemment annulés par Sony. Bis repetita, donc, mais on ne pourra pas accuser les joueurs cette fois…

Cela fera donc bientôt 6 ans que Bend Studio n’aura rien sorti, et vit médiatiquement du succès critique tardif de Days Gone. Et étant donné le temps de développement moyen d’un jeu moderne, il y a fort à parier qu’on ne reverra pas une œuvre inédite du studio sur cette génération de machines…

Cette nouvelle annulation vient aussi relancer le débat et les demandes des fans du jeu de motards et de zombies quant à l’éventualité d’un épisode 2. Si, sur X, le studio se déclare toujours engagé dans l’idée de « créer un truc cool » (« creating cool sh*t »), rien n’indique qu’on retrouvera Deacon St. John, héros de Days Gone, de sitôt. Sauf à relancer les rumeurs propagées cet automne avec l’aide de Jordan Middler, de Video Game Chronicles, d’un remaster du jeu pour PS5 ; des rumeurs qui évoquaient au même moment un remaster d’Horizon Zero Dawn, concrétisé depuis…