Battlefield 6 – La guerre est maintenant imminente

Comme prévu, Electronic Arts et Battlefield Studios poursuivent leurs annonces autour de Battlefield 6. Après la campagne solo, c’est au tour du multijoueur de se montrer et l’ensemble s’annonce plutôt séduisant. C’est par le biais de plusieurs trailers que les équipes ont dévoilé plus largement ce à quoi les joueurs devront s’attendre sur le terrain du multijoueur. Et pour terminer en beauté, la date de sortie : Battlefield 6 est prévue pour le 10 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Retour aux sources pour le mode multijoueur de Battlefield 6

Dans le trio de vidéos présentées, nous avons eu un aperçu des différentes classes, cartes et modes de jeu. Les classes seront au nombre de 4 et chacune aura droit à son équipement propre, mais aussi à ses compétences spécifiques. De nombreuses mécaniques inédites de gameplay seront introduites comme les armes montées (fusil stabilisé sur un élément du décor pour gagner en précision), le « traîner et réanimer » qui vous permettra d’attraper un collègue tombé au combat par le gilet pour le traîner à l’abri et le soigner et enfin la « destruction stratégique » qui ne permettra pas d’entièrement annihiler la carte mais de la transformer de manière stratégique afin de renverser l’issue d’un combat.

Battlefield Studios a également mentionné l’existence d’une mécanique de combat nommée « combat kinesthésique », proposant une toute nouvelle dynamique dans les mouvements de votre personnage lors des affrontements. Un petit clin d’œil à Call Of Duty: Black Ops 6 et son omni-mouvement ?

Comment les joueurs pourront-ils profiter de tous ces ajouts ? Sur les modes mythiques de la saga Battlefield bien sûr ! Un ensemble de modes, appelé le All-Out Warfare, comprenant la conquête, la percée, le mode escalade et la ruée, sera disponible dès le lancement. D’autres suivront au fil des mises à jour proposées. Naturellement, les traditionnels matchs à mort par équipe ou encore roi de la colline seront eux aussi présents. Vous pourrez vous affronter sur neuf cartes différentes au lancement, nombre qui sera gonflé, comme les modes de jeu, à l’avenir.

Battlefield 6 se laissera approcher lors de deux phases de bêta publique du 9 et 10 août et du 14 au 17 août. Une bonne manière de se faire un premier avis sur le prochain mastodonte. Espérons que le match retour de Battlefield se fera sans encombre face à un certain Call Of Duty: Black Ops 7 qui lui aussi devrait pointer le bout de son nez durant la période de fin d’année. La guerre est belle et bien imminente.