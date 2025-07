Battlefield 6 – Le retour aux sources tant espéré ?

Après quatre ans d’absence, la saga Battlefield est de retour avec un sixième épisode qui compte bien opérer un retour aux sources. Après le fiasco nommé Battlefield 2042 (manque d’une campagne solo, lancement chaotique à la suite de trop nombreux bugs et un contenu trop maigre), Electronic Arts et Battlefield Studios entendent bien changer la donne avec Battlefield 6 dont le premier trailer vient d’être diffusé. Les images ne dévoilent que la partie solo, le reveal de la partie multijoueur se fera à la fin du mois de juillet.

Exit la Première et Seconde Guerre Mondiale ou encore les conflits futuristes des années 2040, Battlefield 6 se concentre sur un théâtre d’opération moderne tout en imaginant une politique et une géopolitique alternative. Ici, d’anciens états membres de l’OTAN financent dans l’ombre une société militaire privée, la Pax Armata, souhaitant déclencher une guerre à l’échelle mondiale. Les forces armées appartenant toujours à l’OTAN devront plus que jamais s’unir pour faire face à cette menace prenant place sur leur sol. New York est envahie et la traque de la Pax Armata ne sera pas une mince affaire.

Destruction de décors, combat sur terre comme dans les airs, aux commandes de véhicules ou à pieds, la campagne solo de Battlefield 6 se veut spectaculaire, mais peut-être un peu trop. Crash d’hélicoptères, décrochage en avion de chasse, balade en char dans le désert, destruction du Brooklyn Bridge et effondrement de bâtiments dans le visage de notre soldat, espérons que le trailer ne dévoile pas tous les morceaux de bravoure du jeu.

Aucune crainte du côté technique, les destructions en temps réel et autres effets semblent avoir profité d’un soin tout particulier à l’inverse de Battlefield 2042 qui avait bien du mal à se débrouiller entre destruction et stabilité. Mais encore une fois, il ne s’agit ici que de la campagne solo, espérons que le mode multijoueur profitera des mêmes soins.

Et au milieu de cette montagne d’effets, qui pourrait presque faire rougir Michael Bay, Battlefield 6 semble s’inspirer de son principal concurrent : Call Of Duty. L’invasion des pays membres de l’OTAN et la destruction de New York n’est pas sans rappeler le Modern Warfare 3 de 2011 et la traque d’un ennemi invisible sur son territoire rappelle la campagne du reboot de Modern Warfare en 2019.

Rien de mal à s’inspirer un peu des voisins, en espérant seulement que le titre ne soit pas un best-of des meilleurs moments de la saga Modern Warfare avec les assets chers à la saga d’Electronic Arts. Toutefois, les efforts conjoints des équipes de DICE, Criterion, Motive et Ripple Effect semblent pointer dans la direction prise par les campagnes de Battlefield 3 et 4 qui sont encore aujourd’hui très appréciées par les joueurs.

Espérons que la campagne de ce Battlefield 6 tiendra, comme ses modèles, du blockbuster hollywoodien grand spectacle et non pas d’une introduction au mode multijoueur comme avait pu le faire Modern Warfare 3 cuvée 2023 ou, dans une autre mesure, Battlefield V qui ne servait que de vitrine technologique au mode multijoueur.

Mais que serait la saga Battlefield sans son multijoueur à grand échelle et sur des cartes dantesques ? Pour cette partie, il faudra encore attendre une petite semaine avant d’en découvrir plus. Battlefield 6 n’a pas encore de date de sortie et sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.