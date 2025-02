Battlefield Labs – EA mise sur la communauté pour relancer la franchise

Electronic Arts vient d’annoncer le lancement de « Battlefield Labs« , une opération inédite réunissant les joueurs et plusieurs studios du géant américain. Cette démarche vise à redynamiser la franchise en prenant en compte les retours des fans dès les premières phases de conception.

Depuis plusieurs années, la série Battlefield occupe une place de choix dans le paysage du FPS. Toutefois, le récent Battlefield 2042 a suscité son lot de critiques, incitant EA à repenser sa stratégie de communication.

Battlefield Labs, c’est un programme mettant l’accent sur la participation active des joueurs, joueurs qui seront au centre de l’équation pour qu’ils puissent se sentir écoutés. Consciente de l’importance de sa communauté, EA cherche aujourd’hui à renouer la confiance perdue car l’enjeu est capital : il faut rassurer.

D’après Electronic Arts, les joueurs sélectionnés auront la possibilité d’évaluer le jeu dès les premières ébauches de développement. Les premières sessions se dérouleront en Europe et en Amérique du Nord, avant d’être étendues à d’autres régions, mais nous n’avons encore aucune date.

Pour donner une envergure particulière à ce programme, EA a réuni plusieurs de ses studios phares, on y trouve DICE, Ripple Effect, Motive et Criterion, sous la bannière « Battlefield Studios ». Soyons clairs et rassurants, il ne s’agit pas d’une fusion formelle, la synergie entre ces différentes équipes devrait conférer au projet une plus vaste expertise, du moins nous l’espérons.

Pour faire patienter les joueurs, EA a dévoilé un bref extrait de gameplay en pré-alpha d’une dizaine de secondes. Même s’il est difficile de tirer des conclusions définitives d’un teaser si court, il suscite déjà des spéculations sur le contenu du Battelfield à venir, notamment en ce qui concerne le rythme, la destruction de l’environnement et un éventuel retour aux sources. La nostalgie, rien de tel pour faire revenir des joueurs déçus…

Ce Battlefield Labs, étymologiquement sur le terrain de l’expérimentation, représente un enjeu majeur pour EA et la franchise Battlefield. Le succès de l’événement pourrait être déterminant pour l’avenir de la série. Si la voix des joueurs est écoutée, nul doute que l’aspect « jeu service » sera moins proéminent mais jusqu’où EA consentira-t-il à aller ?

De plus, il est malheureusement assez clair que les joueurs feront du bénévolat en masse pour aider une entreprise à vendre plus de ses produits. Une tendance qui met en péril le domaine du QA Testing (voir source), en témoigne l’early-access de Path of Exile à presque 40€ pour aider GGG à peaufiner un jeu qui sera gratuit par la suite (on espère tout de même un petit skin en échange pour le boulot s’il-vous-plaît). Battlefield Labs ou comment faire d’une pierre deux coups.