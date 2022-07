Grand Theft Auto – Rockstar aurait annulé deux remasters

En Novembre 2021 sortait Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Ce remaster rassemblant les jeux Grand Theft Auto III, GTA : Vice City et San Andreas a été accueilli plutôt froidement par les joueurs et la critique. Cette édition sensé raviver de bons souvenirs était graphiquement moyenne, bien en-deçà de ce que Rockstar a pu nous habituer en plus des bugs et glitchs en tous genres.

Avec un score de 49/100 Metacritic, Rockstar s’était excusé auprès de sa communauté par le biais d’un communiqué dans lequel l’équipe rappelait à quel point les jeux sont spéciaux dans le cœur des fans et que l’entreprise s’attelait à corriger les problèmes rencontrés (bugs, etc.).

Pourtant, comme beaucoup d’autres projets critiqués, cela n’a pas empêché cette trilogie de s’écouler à plus de 10 millions d’exemplaires se hissant ainsi dans le top 5 des jeux de la licence les plus vendus. Cependant, malgré ce succès commercial et d’après Tez2, un insider proche de Rockstar Games plutôt connu pour la fiabilité de ses informations, l’accueil des joueurs aurait refroidi la mise en route d’autres projets de remasterisation.

Ainsi, le studio américain avait prévu de travailler sur des remasters de GTA 4 et de Red Dead Redemption mais la condition pour que ces projets soient mis en chantier était la réception de la trilogie par les critiques et les joueurs.

« Les remasters de IV & RDR1 n’étaient pas en production, simplement en phase d’idées et y sont restés pendant des années. Le plan de Rockstar était de commencer par la trilogie et de poursuivre avec IV et RDR1. La décision de donner le feu vert à d’autres projets dépendait de l’accueil initial réservé à la trilogie. » – Tez2, sur son compte Twitter.

L’objectif derrière ces remasters aurait été d’occuper les joueurs en attendant la sortie du tant attendu Grand Theft Auto 6. Rockstar Games n’aurait donc plus vraisemblablement l’intention de produire quelconque remaster ou de remake. Le studio américain concentrerait la totalité de ses équipes sur cet opus dont le développement a été confirmé au début de l’année 2022.

Même si ce choix va forcément provoquer une période creuse pour les fans, à la fois de GTA et de Red Dead, ces derniers se sentant un peu laisser sur le côté au vu du peu de contenus disponible dans le mode Online de Red Dead Redemption II, il s’agit d’une bonne nouvelle pour ce GTA VI dont on entend parler depuis si longtemps à coup de rumeurs. N’étant pas prévu avant 2025, il va falloir s’armer de patience avant d’avoir plus d’informations.