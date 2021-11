Grand Theft Auto: The Trilogy – Face au Bad Buzz Rockstar réagit

À moins que vous ayez vécu dans une grotte depuis quelques semaines, il y a peu de chances que vous ne soyez pas au courant du lancement catastrophique de Grand Theft Auto: The Trilogy. Très attendu par les fans de Rockstar, ce remaster regroupant trois jeux cultes de la licence GTA devait faire l’effet d’une madeleine de Proust dans le cœur de bon nombre de joueurs. Malheureusement, suite à une finition laissant à désirer, le jeu sort rempli de bugs provoquant la colère du public, obligeant Rockstar Games à s’excuser et à s’exprimer sur la suite des évènements.

Il faut bien se l’avouer, Rockstar nous a habitué à bien mieux en matière de qualité de sortie, leurs jeux étant en général loin d’être aussi amoché à leur lancement, surtout si l’on prend en compte la version Switch à la limite du catastrophique. Un point que le studio américain admet volontiers, reconnaissant que leur compilation n’est pas à la hauteur de leurs propres attentes. Bien entendu, des mesures ont déjà été précises pour corriger le tir, dont un premier patch prévu dans quelques jours.

Autre point important, le retour des jeux en version originaux dans tous les stores. Avec l’arrivée de cette compilation, Rockstar ne voyait plus d’intérêt à laisser ces vieilles versions en ligne. Mais face à ce semi-échec, les développeurs ont décidé de revenir en arrière sur cette décision. Et en guise de lot de consolation, tous joueurs ayant acheté le Grand Theft Auto: The Trilogy sur le Rockstar Store pourront obtenir gratuitement des versions originales jusqu’au 30 juin 2022.

Toutefois, un autre point vient noircir le tableau de se communiquer relativement positive, et cette fois-ci le coupable n’est pas Rockstar. Face à cette déception, certains joueurs à l’intellect diminué n’ont rien trouver de mieux que d’aller menacer certains développeurs et collaborateurs du studio. Une situation qui a obligé Rockstar Games à communiquer sur ce point, invitant les fans de licence à cesser leurs harcèlements afin de ne pas rajouter du stress sur les développeurs. En espérant que ce genre d’action ne menant à rien cesse à la suite de ce message.