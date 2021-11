Rockstar serait-il en train de préparer un remake de Grand Theft Auto 4 ?

C’est marrant, la forme que prend l’affection des fans par moments (si on décide d’ignorer les formes les plus extrêmes)… De quoi on parle ? De rumeurs, bien sûr ! C’est fascinant d’observer la forme que prennent les espoirs de ceux qui sont dans l’attente. Pour illustrer, vous n’avez qu’à observer les bruits de couloir qui entourent chaque « longue » période sans un Nintendo Direct (même si c’est bien moins drôle à observer que quand la hype s’effondre). Enfin, on trace ce parallèle avec les Nintendo Direct, mais vous pourriez en faire autant avec Atlus et Persona, Metroid Prime… Une longue liste dans laquelle figurent aussi Rockstar et GTA.

Aaah… Dur d’être fan de Grand Theft Auto ces dernières années… Dur d’attendre cette annonce qui ne tombe pas, ce reveal trailer qui mettra un terme aux interrogations… Non, au lieu de ça, on a droit au même jeu depuis près de dix ans (GTA V est sorti en 2013), un titre sorti sur trois générations de consoles (enfin, pas encore, mais c’est une question de temps) et une compilation au nom plutôt pourri : Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, qui arrive d’ici une poignée de jours. Et, comme c’est souvent toujours le cas, le vide est un terreau fertile pour les rumeurs…

Vous l’aurez compris, nous allons à présent plonger dans le monde fabuleux des bruits de couloir. Par conséquent, avant d’aller plus loin, nous vous prions de prendre du recul et de vous équiper de pincettes. Ceci dit, on dit ça, mais vous n’allez pas tarder à constater qu’il n’y a pas grand-chose à saisir avec… Direction 4chan où, depuis quelque temps à présent, des rumeurs tournent, laissant entendre que Rockstar n’en aurait pas fini avec les remakes et remasters.

En effet, d’après eux, afin de s’acheter du temps et de le consacrer au développement du sixième volet de GTA (si chaotique, toujours d’après des rumeurs, que le projet aurait été redémarré deux fois), Rockstar aurait dans l’idée de poursuivre la remasterisation de sa collection et jetterait à présent son dévolu sur Red Dead Redemption, mais aussi sur Grand Theft Auto 4. Et si les théoristes du dimanche n’ont absolument aucune preuve de ce qu’ils avancent, pour le cas du dernier nom cité, un leaker jugé « sérieux » (@RalphsValve) semble supporter cette théorie.

Donne-t-il un quelconque poids à cette rumeur avec une information tangible ? On vous laisse juge… En effet, ce dernier n’offre guère plus qu’une photo du logo du jeu, une fenêtre pour une éventuelle sortie et l’assurance que le jeu serait uniquement solo, qu’il comprendrait Episodes from Liberty City et qu’il serait à destination du PC et des consoles PlayStation et Xbox. Maigre ? Oui, indéniablement, mais très sincèrement, pourquoi pas ?

En effet, Grand Theft Auto 4 mérite bien l’attention dont profite le dernier volet en date et les joueurs l’ayant découvert il y a treize ans peuvent en témoigner. Indéniablement, il y a eu un avant et un après GTA IV dans la série. Si c’est notamment le cas au niveau des ventes (ce volet est le second dans la liste), les aventures de Niko Bellic à Liberty City sont toujours, à ce jour, une masterclass en termes de narration en plus de nous plonger de manière exagérée (certes), mais plutôt réaliste, dans les travers de la nation américaine (une démarche que poursuivra l’épisode suivant et sûrement celui à venir).

Enfin, ce sera aussi l’occasion de profiter d’une version mieux optimisée de cet épisode… En effet, à ce jour, aucune itération du quatrième volet n’était exempte de hics… La version originale et son framerate instable (même sur PC, que Dieu bénisse les mods), la version rétrocompatible disponible sur Xbox Series qu’il est quasiment impossible de finir (un problème empêche de boucler la dernière mission), et que dire de ces problèmes de sauvegarde corrompue… Bref, il serait peut-être temps de corriger ces problèmes et d’offrir à ceux qui ont découvert GTA après ce volet (et ils sont nombreux) le rêve américain avec Niko Bellic.

Alors, qu’en pensez-vous ? Aimeriez-vous jouer ou rejouer à Grand Theft Auto 4 sur les consoles d’aujourd’hui ? En attendant que ces rumeurs soient confirmées ou démenties, il ne nous reste plus qu’à attendre et ce sera beaucoup plus facile si vous le faites avec Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, disponible dès le 11 novembre sur les stores PC, consoles PlayStation et Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch. Des versions physiques sont aussi de la partie, mais débarqueront plutôt en décembre.