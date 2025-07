EA Sports FC 26 compte nous Zlataner à la rentrée

Quelle surprise ! EA, après un teasing mettant en scène une des égéries d’EA Sports FC 26, Zlatan Ibrahimovi?, vient d’annoncer au travers d’un premier trailer quelques nouveautés qu’apportera cette nouvelle itération du jeu de football ainsi que sa profession de foi pour cet opus. En effet, comme une reconnaissance de la médiocrité des épisodes précédents, de moins en moins intéressants au fil des ans, le mantra de cette annonce était « nous vous avons entendu », en espérant que cette prise de conscience soit suivie d’effets et non un simple gimmick marketing visant à récupérer les joueurs lassés laissés sur le banc de touche.

Ainsi, l’éditeur, habituellement prompt à nous sortir de belles images de synthèses pour vendre du rêve, une chimère jamais accessible, s’est cette fois employé à nous proposer des séquences de gameplay tout en énumérant les nouveautés « récurrentes », mais aussi quelques révélations moins attendues. Au rang des annonces classico-classiques, on pourra évoquer le sempiternel discours mettant en avant les toujours plus, toujours mieux. Animations, fluidité, intelligence artificielle, et évidemment toujours plus d’équipes, de ligues et de licences officielles… bref, on nous annonce meilleur que l’an passé, et sans doute moins bien que l’an prochain, mais passons.

Le point qui a toutefois retenu notre attention, et qui entre en résonnance avec cette envie affichée d’écouter ses communautés de joueurs, est la possibilité, selon le mode de jeu, d’avoir deux gameplay différents. Pour les mode Ultimate Team et Club, la jouabilité dite compétitive qui impactera le rythme des passes, les rendant plus rapides, les rebonds de gardien et de gardienne plus intelligents et un contrôle plus direct du jeu. Par opposition, le mode dit réaliste, prévu pour le mode carrière par exemple, améliorera l’aspect défensif, notamment le placement des joueurs, et des réactions et taux de réalistes bien plus cohérents.

En résumé, EA Sports FC 26 semble vouloir poser son postérieur entre deux siège, le choisissant finalement pas entre un rendu arcade, tel que le propose les épisode précédent et qu’il le serait sur ses modes de jeux les plus populaires, et un aspect simulation plus important. Vous savez ce qu’on dit, à courir plusieurs lièvres à la fois, on risque généralement de tous les rater, et si la promesse de répondre à toutes les demandes peut être louable, elle se résume finalement à ne répondre à aucune, et surtout à ne choisir aucune direction réelle pour sa licence. N’est-ce pas un peu dangereux pour l’avenir de la licence, même si évidemment, à court terme, et à défaut de concurrence, EA n’a pas besoin de forcer son talent.

Autres nouveautés notables, le mode Ultimate Team accueillera une nouvelle compétition durant les week-end, Challengers, pour les divisions inférieures. Le mode Carrière proposera également de nouveaux challenges à relever, les Défis Managers, nous proposant de revivre des événements réels et parfois même d’en changer le dénouement. Matchs complets ou quelques minutes à découvrir, nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve EA Sports FC 26 pour des événements aussi mythiques que la finale d’Istambul ou, peut-être, changer le résultat de la dernière finale de la Coupe du Monde des clubs perdue par le PSG il y a quelques semaines. Les scénarios proposés n’ont pas encore été présentés, mais l’idée est là et est toujours un mode agréable à découvrir, sur le papier.

Pour le moment, il n’y a pas grand chose de plus à se mettre sous la quenotte. Est-ce que ces nouveautés suffisent à refaire passer à la caisse les millions de joueurs habitués à payer leur mise à jour annuelle ? Rien n’est moins sur, d’autant que cette année encore, EA Sports FC 26 reste ralenti techniquement par ses moutures old gen, des versions PS4 et Xbox One étant prévues en plus des éditions PS5, Xbox Series et Switch 2. Pour cette dernière mouture d’ailleurs, peut-on s’attendre à avoir, enfin, sur une console Nintendo une « vraie » version du jeu ? On peut le supposer compte tenu du tarif affiché (la version Switch étant à 60 €, soit 20 € de moins que sur Switch 2), mais compte tenu de la politique tarifaire sur la dernière machine de Big N, on restera prudent quant à cette affirmation.

Le rendez-vous des footeux virtuel est donc pris, EA Sports FC 26 sortira sur consoles et PC le 26 septembre prochain. Les plus fortunés optant pour la version Ultimate du jeu (vendue 100 à 110 €, avec divers bonus numériques tels que 6000 points FC sur deux mois pour le mode Ultimate Team), tout comme les abonnés EA Play (y compris via le Game Pass) pourront lancer le jeu dès le 19 septembre, soit un « early access » d’une semaine. Les abonnés EA Play seront toutefois limités à 10 heures d’essai.