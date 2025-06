Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear : un souffle divin venu du Japon

Attendue pour l’automne 2025, l’extension Heavenly Spear pourrait bien marquer un tournant pour Age of Mythology: Retold. Xbox Game Studios, accompagné de ses studios partenaires, y introduit un nouveau panthéon japonais, une campagne scénarisée en douze missions et un large éventail de divinités et d’unités mythiques inédites. L’ambition est claire : faire de Retold une véritable plateforme vivante et évolutive.

Une mythologie japonaise riche en pouvoirs, unités et subtilités tactiques

Heavenly Spear introduit un panthéon complet de douze divinités issues de la mythologie japonaise, chacune proposant un style de jeu distinct et des bénédictions uniques. Certains dieux favoriseront la mobilité et la ruse, d’autres miseront sur la puissance brute ou la manipulation des éléments. Ces différences devraient offrir un vrai renouvellement des approches tactiques, que ce soit en solo ou en multijoueur.

Les joueurs découvriront également douze nouvelles unités mythologiques, directement inspirées du folklore nippon – entre esprits kitsune, démons Oni, créatures célestes et yokai inquiétants. Ces unités s’ajoutent à un ensemble inédit de pouvoirs divins et de technologies spécifiques, apportant de nouvelles couches stratégiques à maîtriser.

L’extension Heavenly Spear proposera également une campagne solo suivant Yasuko, une jeune fermière élue par les dieux pour manier la lance céleste. Au fil des douze missions, elle devra affronter des figures légendaires comme le titan Yamata no Orochi, tout en purifiant un monde corrompu par les forces obscures. Le récit promet des choix, des retournements narratifs et une esthétique inspirée des estampes japonaises et du folklore shinto.

Outre la campagne scénarisée, cette extension enrichira également les modes annexes, avec des mises à jour pour le mode Escarmouche et une expansion du mode Arena of the Gods, le défi roguelite introduit récemment. L’ensemble promet une vraie montée en profondeur et en variété dans les parties personnalisées et compétitives.

Immortal Pillars : des leçons apprises

Ce nouveau contenu s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée avec l’extension Immortal Pillars, centrée sur le panthéon chinois. Bien que celle-ci ait connu une première vie très critiquée sur Age of Mythology: Extended Edition (bugs, IA instable, équilibrage bancal), sa version Retold a été saluée par les utilisateurs sur Steam pour sa finition, son esthétique retravaillée et son apport stratégique.

Avec Heavenly Spear, les développeurs semblent vouloir confirmer cette montée en qualité, en proposant une expérience pensée dès le départ pour Retold – plus qu’un simple recyclage, un vrai renouveau mythologique.