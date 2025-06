Keeper éclaire le futur de Double Fine avec un trailer envoûtant

Quelle vie arpentera la Terre après l’homme ? Double Fine tente d’apporter sa réponse avec Keeper. Des terres manifestement désolées, un phare solitaire au centre du paysage… jusqu’à ce qu’un petit oiseau se pose, et d’un coup de bec, réveille le bâtiment. Le voilà qui se dresse, affublé de quatre pattes de bois et d’un œil lumineux, prêt à partir à l’aventure.

Le studio n’en est pas à son premier délire visuel inspiré par une consommation douteuse de champignons, et Keeper ne semble pas faire exception. Dirigé créativement par Lee Petty, le jeu affiche une vision singulière du gameplay autant qu’une approche visuelle résolument atypique.

Si l’on éclate volontiers de rire face à la chute improbable du phare en ouverture de trailer, on ne peut qu’admirer le travail de caractérisation réalisé sur ce bâtiment transformé en personnage à part entière grâce à une palette d’idées visuelles franchement sympathique.

Ainsi ce petit phare dont on ne sait rien est manifestement très effrayé par le vide, heureux d’avoir avec lui un petit compagnon à plume et capable d’illuminer avec vigueur tout ce monde qui l’entoure. Lumière qui permettra manifestement de générer des moments de gameplay, on espère que ces moments seront intelligemment mis en place…

Alan Wake, Lightmatter, The Pathless, Solar Ash ou même certains Zelda ont déjà exploré cette symbolique sous toutes ses formes. Là où Keeper devra convaincre, ce sera dans l’ingéniosité de ses situations, la clarté de ses mécaniques, et surtout leur lien avec l’émotion que veut transmettre le jeu.

Alors évidemment on se pose un nombre incalculables de questions tant sur la forme que sur le fond, sur notre santé mentale, ce qu’on est en train de regarder ou simplement quel type d’hallucinogène ont été utilisés dans la conception du jeu. Mais la plus importante à nos yeux ici c’est surtout : est-ce qu’un contrôleur fait un jeu vidéo ?

Comprenez nous, le trailer donne envie, déborde de couleur et retranscrit une ambiance folle, mais changer le personnage contrôlé en Phare sera-t-il suffisant ? Pas de dialogue (du moins dans le trailer) et quelques passages qui finalement

Keeper utilise manifestement tout le savoir faire de Double Fine pour justifier son rachat par Microsoft en proposant dans son trailer un produit qui a l’air original et frais, tout ce dont on a besoin… Et comptez sur nous pour y jeter un œil.