Dix ans de Stardew Valley, Resident Evil Requiem et Pokémon Vents et Vagues – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Passé, présent et avenir, cette nouvelle semaine d’actualités a été sur tous les fronts. On a célébré le dixième anniversaire de Stardew Valley, figure incontournable du cosy game souvent copiée mais rarement égalée, avec une chouette rétrospective et les contours de la mise à jour 1.7. Du côté de chez Nintendo, nous avons pu découvrir la prochaine génération de Pokémon avec un Game Freak qui semble enfin y mettre (un peu) plus de moyen pour sa sortie en 2027. Mais la grosse actualité, c’est évidemment Resident Evil Requiem qui vient de sortir et semble être à la hauteur des attentes.

Stardew Valley a déjà dix ans

Aujourd’hui encore, plus de cent mille joueurs en simultané ont été recensé sur Steam, signe que, dix ans après sa sortie, Stardew Velley n’a rien perdu de sa popularité. Jusqu’à présent, ce sont même plus de 41 millions d’exemplaires du jeu qui ont été écoulés, toutes machines confondues, classant le titre d’Éric Barone, alias ConcernedApe, en quinzième position des jeux vidéo les plus vendu de l’histoire, excusez du peu.

Une ascension qui n’est pas terminée puisque pour l’occasion, le développeur a commencé à nous présenter quelques nouveautés de sa future mise à jour 1.7, avec de nouveaux personnages qu’il sera possible d’épouser. D’autres annonces suivront dans les prochains mois, avec, on imagine, de nouvelles zones, cultures et événements à découvrir, sans compter quelques belles surprises supplémentaires…

Pokémon Vents et Vagues à l’horizon 2027

Après les dix ans de Stardew Valley, c’est Game Freak qui, au travers d’un Pokémon Presents anniversaire, a levé le voile sur la dixième génération. Pour les détails, il faudra encore patienter un peu, mais cette présentation a été l’occasion pour le studio de nous faire découvrir les starters de cette génération, Broussatif, Caloulou et Ogéko et l’environnement insulaire de cette nouvelle paire de jeu.

Autre nouvelle intéressante sur Pokémon Vents et Vagues, Game Freak a l’air d’avoir relevé son niveau d’exigence, après les techniquement indignes Légendes Pokémon : Z-A ou Écarlate et Violet. Faire l’impasse sur une sortie en 2026, le titre étant prévu pour 2027 sans plus de précision pour le moment même si on peut supposer une arrivée en automne, et réserver cette nouvelle génération à la Switch 2 pourrait permettre à la licence d’enfin franchir un nouveau cap et, peut être, faire oublier ses dernières itérations. Et puis, pour patienter, on a toujours Rouge-Feu et Vert-Feuille à (r)acheter (au prix fort) sur l’e-shop.

Resident Evil Requiem, le mastodonte de Capcom

Comment ne pas évoquer l’arrivée de Resident Evil Requiem ce 27 février dernier sur PC, Xbox Series, PS5 et Switch 2 ? Il était avant sa sortie l’un des titres les plus attendus de cette année, en attestent ses plus de 340 000 joueurs en simultané sur le jeu sur Steam, et, d’après les premiers retours, semble tenir toutes ses promesses. Et en attendant notre test, nous nous sommes interrogés sur les impacts de ce neuvième opus sur la prolifique licence de Capcom et si ce dernier épisode représentait la porte d’entrée idéale pour les nouveaux venus.

Car forcément, plus la licence s’est ouverte au grand public, plus elle a du faire face à de nouveaux défis. Comment continuer de respecter son ADN historique tout en accueillant des personnes peu familières avec ses codes ? Plusieurs fois dans son histoire, la licence a su se réinventer, et notamment dernièrement avec Resident Evil 7, mais c’est peut être avec Resident Evil Requiem, titre le plus ambitieux de son histoire, que Capcom doit maîtriser son jeu d’équilibriste dans les moindres détails.