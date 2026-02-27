tt

Peut-on vraiment commencer par Resident Evil Requiem ?

Peut-on lancer Resident Evil Requiem sans avoir joué aux précédents épisodes ?

Dextereuse

Open worlds addict, choom certifiée et grande sensible aux récits inconfortables. Les personnages vont mal, moi j’applaudis.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
27 févr.
18:26

Peut-on vraiment commencer par Resident Evil Requiem ?

27 févr.
18:20

La 3D dans Pokémon, un obstacle que seul Game Freak ne saurait franchir

27 févr.
17:35

Pokémon Vents et Vagues, vers la nouvelle génération en 2027

27 févr.
12:09

Quelles sont les sorties jeux vidéo de mars 2026 ?

27 févr.
10:17

Le studio Maverick Games (d’anciens de Forza Horizon) lâché par Amazon

26 févr.
20:38

Stardew Valley fête ses 10 ans avec deux nouveaux prétendants au mariage

Test Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties – Un remake à la hauteur de cet épisode indispensable

Test Reigns: The Witcher – Pur fan service ou réel ode au sorceleur ?

Test Dragon Quest VII Reimagined — Une aventure sous anesthésie générale