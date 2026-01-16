Resident Evil Requiem – Action, horreur et marketing

Hier soir, lors du Resident Evil Showcase, nous avons enfin pu en apprendre davantage sur le gameplay de Resident Evil Requiem. Depuis l’annonce de la présence de Leon en tant que protagoniste principal, il était assez facile d’anticiper l’orientation du titre. Contrairement aux précédents opus mettant en scène Ethan et Chris, le gameplay diffère ici selon le personnage incarné. La vue à la première ou à la troisième personne pourra être choisie librement, mais au regard de la présentation, il semble évident que l’expérience idéale privilégie la première personne avec Grace et la troisième personne avec Leon.

Comme l’expliquent les développeurs, l’horreur se rapprochera de Resident Evil 2 et Resident Evil 7, tandis que l’action s’inspirera davantage de Resident Evil 4. On ressent clairement que toute l’expérience accumulée par Capcom au fil des années devrait trouver un écho dans cet épisode, avec l’ambition de proposer une formule capable de satisfaire aussi bien les amateurs d’horreur pure que les fans d’action plus soutenue.

Nouveautés de gameplay et communication discutable

Resident Evil Requiem comportera plusieurs nouveautés notables. Du côté de Grace, malgré des ressources limitées, elle restera capable de se défendre grâce à un ajout majeur au gameplay. Elle pourra utiliser le sang des ennemis infectés afin de fabriquer des objets, des munitions ou encore des injecteurs capables d’éliminer ses adversaires en un seul coup. Une arme spécifique, le révolver nommé Requiem, sera également disponible, mais avec des ressources extrêmement limitées, réservées aux situations les plus critiques.

Concernant Leon, les joueurs familiers de Resident Evil 4 retrouveront des sensations connues, enrichies de quelques nouveautés. Pour combattre, Leon pourra compter sur un large éventail d’armes à feu ainsi que sur sa fidèle hache. Il sera également possible d’effectuer des attaques au corps à corps, de parer les assauts ennemis et même de s’emparer de leurs armes. Mais l’un des éléments qui semble véritablement apporter un vent de fraîcheur à la série réside dans les nouveaux infectés.

Conservant des fragments de leurs vies passées, ces derniers répètent parfois les mêmes gestes de manière mécanique. Un comportement qui pourra s’avérer précieux, notamment avec Grace, en permettant d’observer leurs routines afin de les éviter ou d’anticiper leurs mouvements. Pour alimenter l’histoire, un dernier mot observé auparavant à été évoqué : Elpis. C’est le mot-clé qui relie tout : la mort de la mère de Grace, Alyssa Ashcroft, le passé de Grace, et l’histoire liée à Leon. C’est au joueur qu’il revient de percer le mystère qui mène à la vérité derrière les événements décrits dans Resident Evil Requiem.

Alors que les fans s’attendaient à la diffusion d’une démo, voire à l’annonce d’une hypothétique édition collector, Capcom en a décidé autrement. Après quelques minutes consacrées à la présentation du jeu, la conférence s’est davantage apparentée à un panneau publicitaire qu’à une véritable succession de nouvelles annonces. Entre les montres Hamilton portées par les protagonistes et une collaboration avec Porsche pour la voiture de Leon, difficile de ne pas se demander si cette conférence n’était pas là avant tout pour mettre en avant ses partenaires.

Une petite surprise est toutefois venue conclure l’événement : le concert symphonique, initialement annoncé au Japon uniquement, sera également proposé en Europe, sans plus de précisions pour le moment. Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).