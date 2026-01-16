tt

Resident Evil Requiem – Action, horreur et marketing

resident evil requiem showcase

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !

Test Dragon Quest I & II HD-2D – Les origines de la saga sublimées