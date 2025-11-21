Resident Evil Requiem sur Switch 2 n’aura pas de mode souris

Le neuvième opus majeur de la saga, Resident Evil Requiem, est attendu pour le 27 février 2026. Si sa sortie sur PS5, Xbox Series et PC était une évidence, sa présence sur Switch 2 revient de plus loin. Le développement du jeu ayant débuté bien avant l’officialisation de la nouvelle console de Nintendo, ce portage n’était initialement pas prévu au programme.

Un portage prévu sur le tard

C’est l’annonce de la machine qui a changé la donne pour Capcom. L’éditeur, fort de son expérience sur les versions Switch 1, a alors décidé de porter non seulement Requiem, mais aussi Resident Evil 7 et Village.

“La Switch 2 n’avait pas encore été annoncée lorsque nous avons commencé à travailler sur Requiem. Un portage sur la machine n’était donc évidemment pas prévu à la base. Dès l’annonce de la Switch 2, nous avons pu commencer à tester le développement de jeux pour cette plateforme, et nous avons pensé que ce serait formidable de pouvoir porter la série Resident Evil dessus. Nous avons d’abord travaillé sur un portage interne de Resident Evil: Village pour voir s’il fonctionnerait bien sur cette console, et le résultat était vraiment excellent. Cela nous a donné la confiance nécessaire pour plancher sur une version Switch 2 de Requiem, mais aussi les épisodes 7 et 8 de la saga.”

Une fonctionnalité mise au placard

Si le portage a été validé, une fonctionnalité spécifique à la Switch 2 a en revanche été abandonnée. La console permet en effet d’utiliser les Joy-Con pour simuler un mode souris, mimant un gameplay PC et permettant une meilleure précision à la visée. Cette option sera par exemple exploitée par Metroid Prime 4. Capcom a tenté l’expérience pour Resident Evil Requiem, mais le producteur Masato Kumazawa a révélé que l’intégration s’est avérée plus complexe que prévu.

« Nous avions déjà porté des jeux Resident Evil sur Switch, donc nous avons utilisé ces expériences passées pour développer Requiem sur Switch 2. Mais également, nous avons fait beaucoup de versions PC pour nos précédents jeux, qui devaient coller à une grande variété de configurations, ce qui nous a aidé à optimiser Requiem pour chaque support, notamment la Switch 2. Mais lorsque nous avons intégré le gameplay à la souris dans la version Switch 2, cela rendait le gameplay confus. »

Capcom n’a donc pas réussi à dompter cette nouvelle façon de jouer de manière satisfaisante et a préféré la retirer pour ne pas nuire à l’expérience globale. Cet abandon témoigne du fait que l’implémentation de ce mode souris semble ne pas être une formalité technique, même pour les studios les plus aguerris. Les joueurs pourront toutefois se consoler avec la présence de la visée gyroscopique, qui sera bien de la partie pour offrir un gain de précision appréciable.