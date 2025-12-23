Resident Evil premier du nom signe son retour sur GameBoy Color

Avec les 30 ans de la saga en 2026, Resident Evil fait beaucoup parler de lui, surtout depuis l’annonce du prochain épisode canonique : Resident Evil Requiem. Pour les moins familiers, la saga a toujours suivi une certaine continuité chronologique, avec des personnages que l’on voit évoluer et vieillir au fil des opus. Resident Evil Requiem pourrait ainsi marquer la conclusion d’une série numérotée devenue emblématique, avant d’abandonner cette numérotation. Une façon pour Capcom d’explorer des directions plus variées, à la manière de spin-off comme Revelations.

Quoi de mieux pour bien conclure l’année que de découvrir que le tout premier Resident Evil, dans une version annulée à l’époque, vient de refaire surface sur Game Boy Color ? Après plusieurs décennies, un prototype du Resident Evil original, initialement prévu sur la console portable de Nintendo, a refait son apparition. Un projet longtemps considéré comme perdu, voire injouable, et pourtant bien réel. Le plus surprenant dans tout ça ? Cette version est terminée à près de 98 %, de quoi relancer de nombreuses questions. Comment un épisode annulé et jamais commercialisé a-t-il pu survivre aussi longtemps avant de réapparaître aujourd’hui ?

HotGen contre Goliath

En 1999, le studio londonien HotGen s’est vu confier la lourde tâche de porter le jeu PS1 et Saturn sur la console portable de Nintendo, transformant ainsi un jeu console 32 bits sur deux CD en un jeu portable 8 bits sur une cartouche de 2 Mo. Malgré l’impossibilité apparente de la tâche, HotGen a réussi à réduire Resident Evil pour la Game Boy Color, et le jeu était en fait presque terminé lorsqu’il a été annulé au milieu de l’année 2000.

Aujourd’hui, le site Games That Weren’t qui s’occupe de préserver les jeux annulés et jamais sortis a conservé et partagé une version du jeu dans son état le plus complet possible, telle qu’elle était au moment de son annulation. Pour l’avoir essayé de notre côté, le jeu semble parfaitement jouable, même si celui-ci semble manquer encore de quelques détails.

Le programmeur adjoint Pete Frith estime que celle-ci est complète à environ 98 % : il se souvient de nombreuses communications entre l’équipe de développement et les testeurs QA avant l’annulation, ce qui laisse supposer que le projet était presque terminé. D’après les souvenirs de Frith, l’équipe de HotGen a été informée que le jeu avait été annulé parce que le « créateur original de Resident Evil » ne pensait pas que la Game Boy Color était à la hauteur du jeu et avait ordonné son annulation.

Cette version « finale » du jeu dans la mesure où il s’agit de la dernière version créée avant son annulation contient du contenu qui n’apparaissait pas dans les versions précédentes qui avaient fuité, notamment le Tyrant et la fin du jeu. Compte tenu de cela, il semblerait qu’il soit possible de jouer au jeu dans son intégralité, mais Games That Weren’t ne l’a pas encore testé. Au cas où cela ne serait pas possible, le site a également fourni des hacks permettant aux joueurs de passer directement au combat final contre le Tyrant, ou de passer directement à la fin.

Une bonne nouvelle qui nous rappelle qu’il existe sans doute encore de nombreux jeux auxquels nous ne pourrons jamais accéder, en raison de projets annulés ou même jamais révélés au grand public. La préservation de ce média est plus importante que jamais, notamment à l’ère du numérique, qui pose et posera de plus en plus de problèmes pour conserver intacts de tels projets.