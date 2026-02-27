Quelles sont les sorties jeux vidéo de mars 2026 ?

Alors que l’hiver s’estompe, la calendrier vidéoludique de ce mois de mars 2026 s’annonce des plus florissants. Entre le lancement de nouvelles licences ambitieuses à l’instar de Crimson Desert ou de Replaced, de suites directes tant attendues à la Life is Strange: Reunion, les joueurs et joueuses vont avoir de quoi faire. Découvrons ensemble les sorties jeux vidéo de mars 2026 :
Sorties des jeux PlayStation 5
- Scott Pilgrim Ex – 03/03
- Legacy of Kain: Defiance Remastered – 03/03
- Marathon- 05/03
- Planet of Lana II – 05/03
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – 12/03
- John Carpenter’s Toxic Commando – 12/03
- 1348 Ex Voto – 12/03
- GreedFall 2: The Dying World – 12/03
- Monster hunter Stories 3: Twisted Reflection – 13/03
- WWE 2K26 – 13/03
- Crimson Desert – 19/03
- Dragonkin: The Banished – 19/03
- Screamer – 26/03
- Copa City – 26/03
- Life is Strange: Reunion – 26/03
- Project Songbird – 26/03
- Mega Man Star Force Legacy Collection – 27/03
- Legacy of Kain: Ascendance – 31/03
Sorties des jeux Xbox Series
- Scott Pilgrim Ex – 03/03
- Legacy of Kain: Defiance Remastered – 03/03
- Marathon- 05/03
- Planet of Lana II – 05/03
- Replaced – 12/03
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – 12/03
- John Carpenter’s Toxic Commando – 12/03
- GreedFall 2: The Dying World – 12/03
- Monster hunter Stories 3: Twisted Reflection – 13/03
- WWE 2K26 – 13/03
- Crimson Desert – 19/03
- Dragonkin: The Banished – 19/03
- Screamer – 26/03
- Copa City – 26/03
- Life is Strange: Reunion – 26/03
- Project Songbird – 26/03
- Mega Man Star Force Legacy Collection – 27/03
- Legacy of Kain: Ascendance – 31/03
Sorties des jeux Nintendo Switch
- Pokémon Pokopia – 05/03
- Legacy of Kain: Defiance Remastered – 03/03
- Planet of Lana II – 05/03
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – 12/03
- Monster hunter Stories 3: Twisted Reflection – 13/03
- WWE 2K26 – 13/03
- Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition – 26/03
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – 26/03
- OPUS: Prism Peak – 26/03
- Legacy of Kain: Ascendance – 31/03
Sorties des jeux PC
- Scott Pilgrim Ex – 03/03
- Esoteric Ebb – 03/03
- Windstorm: The Legend of Khiimori – 03/03
- Legacy of Kain: Defiance Remastered – 03/03
- Marathon- 05/03
- Planet of Lana II – 05/03
- Lost & Found Co. – 06/03
- Ranger’s Path: National Park Simulator – 10/03
- Darkswitch -12/06
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – 12/03
- Replaced – 12/03
- John Carpenter’s Toxic Commando – 12/03
- 1348 Ex Voto – 12/03
- GreedFall 2: The Dying World – 12/03
- Solasta II – 12/03
- Monster hunter Stories 3: Twisted Reflection – 13/03
- WWE 2K26 – 13/03
- Death Stranding 2: On the Beach – 19/03
- Crimson Desert – 19/03
- Dragonkin: The Banished – 19/03
- Screamer – 26/03
- Copa City – 26/03
- Life is Strange: Reunion – 26/03
- Project Songbird – 26/03
- EverSiege: Untold Ages – 26/03
- Nova Roma- 26/03
- OPUS: Prism Peak – 26/03
- Mega Man Star Force Legacy Collection – 27/03
- Legacy of Kain: Ascendance – 31/03
Sur quel(s) titre(s) allez-vous jeter votre dévolu ? Dites-le-nous en commentaire et rendez-vous dès le mois prochain pour la suite des réjouissances. Bon jeu !
Life is Strange: Reunion nous fera vivre l’ultime rencontre de Max et Chloé
HypodermicWitch