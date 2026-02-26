Stardew Valley fête ses 10 ans avec deux nouveaux prétendants au mariage

Déjà dix ans que Stardew Valley est arrivé dans le paysage vidéoludique. Dix ans que les joueurs et joueuses cultivent des panais, remettent le centre communautaire en état, pleurent dans la mine du désert et choisissent leur célibataire préféré à séduire. Dix ans, et le jeu de ConcernedApe (de son vrai nom Eric Barone) reste dans le top des titres les plus joués sur Steam, et que son succès continue d’inspirer moult cosy games.

Pour l’occasion, ConcernedApe nous présente aujourd’hui une restrospective de son jeu, avec au programme des images inédites de ce qu’était Stardew Valley à ses début, et surtout, l’annonce d’une future mise à jour 1.7 avec deux nouveaux personnages à épouser !

Clint et Sandy, les célibataires les plus chauds de Pélican Ville

C’est à la fin d’une vidéo rétrospective sur l’histoire de Stardew Valley que son créateur a révélé le nom des deux prochains candidats au mariage. Notre fermier pourra bientôt épouser Clint le forgeron du village, ou de Sandy la marchande du désert Calico. Ces nouvelles relations seront disponibles avec la mise à jour 1.7, sans date de sortie pour le moment.

Il faudra se contenter de cette annonce pour l’instant, car Eric Barone ne souhaite pas en dire trop sur le contenu de la 1.7. Mais s’il poursuit la tradition qu’il a lui-même instaurée pour l’ajout de contenu, on imagine qu’on sera très gâté en plus des deux candidats au mariage : nouvelles zones ? Nouvelles cultures ? Nouveaux festivals ?

Le reste de la rétrospective nous montre des images de Stardew Valley lors de ses tout premiers mois de développement ! Barone explique son processus créatif, les choix qu’il a dû faire (initialement, un village souterrain de gobelins était prévu, pour finalement être retiré), et les bugs qu’il a continué à corriger jusqu’à la veille du lancement. Même une fois son jeu sorti, il savait qu’il n’avait pas encore atteint sa version finale.

Le roi indétrônable du cosy game ?

Depuis sa sortie en 2016, Stardew Valley fait figure de mètre étalon dans son genre. S’il n’est pas le premier simulateur de vie à la ferme de l’histoire (Harvest Moon, dont le premier opus est sorti en 1996, est l’une des inspirations du jeu), il reste aujourd’hui l’un des plus connus et plus populaires.

Il faut dire que le bébé de ConcernedApe a tout pour séduire ! Ses mécaniques sont complexes et addictives sans être prise de tête : chaque jour, le joueur a la liberté de faire ce qu’il veut (s’occuper des cultures, des animaux, pêcher, cuisiner, explorer, miner, sociabiliser…), mais n’aura qu’une réserve d’énergie limitée avant de tomber de fatigue. La question est alors de bien gérer ses activités du jour, et d’automatiser petit à petit sa ferme pour s’occuper d’autres tâches à la place. On comprend alors facilement pourquoi une partie de Stardew Valley peut durer des heures, car à la manière d’un Roguelike, on a toujours envie de jouer une journée supplémentaire pour aller plus loin et découvrir d’autres secrets.

En développant son jeu, totalement seul, Barone a voulu combler les manques de la série Harvest Moon et se concentrer sur l’aspect social. C’est un point central du jeu, qui contribue aussi à son succès. Les PNJs ont tous des routines, et des histoires à découvrir au fur et à mesure qu’on tisse des liens d’amitié ou d’amour avec. Plus qu’un simple simulateur de ferme, le jeu réussit à faire sentir au joueur qu’il fait réellement partie de cette petite communauté.

Ajoutez à cela un mode multi, des mises à jour généreuses et régulières (la 1.5 de 2020 ajoutait toute une nouvelle île, avec des cultures inédites, des décorations, des PNJs et des donjons), un univers qui se décline en livres de recettes, concerts et peluches, et vous obtenez une communauté de fans toujours aussi active, même dix ans plus tard.

Une recette qui a souvent été répliquée, mais rarement avec le même succès. On voit encore de nombreux cosy games qui tentent de reprendre les mêmes ingrédients, d’y ajouter une petite touche d’originalité, en espérant devenir le nouveau Stardew Valley. Dans les faits, très peu sont mémorables… En attendant le prochain jeu de ConcernedApe, Haunted Chocolatier (qui se fait désirer depuis son annonce en 2021), il semblerait que les fermiers amateurs aient encore de quoi s’occuper à Pélican Ville.