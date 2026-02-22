Chambardements chez Xbox et PlayStation, Mewgenics casse la baraque – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Il était temps que cette semaine se termine tant elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Annoncé il y a près de quinze ans, le nouveau titre d’Edmund McMillen connait un véritable succès depuis sa sortie sur Steam. Moins enthousiasmant, Xbox et PlayStation continuent de subir les conséquences de leurs décisions passées avec un changement de tête du côté du premier et la fermeture d’un emblématique studio pour le second.

Bluepoint Games, nouvelle victime de la politique jeu service

Décidément, la gouvernance de Jim Ryan à la tête de PlayStation aura durablement laissé des traces. Non pas financières, le constructeur nippon n’ayant jamais autant engendré de profits, mais éditoriales, avec cette volonté de pousser ses studios à des développements contre-nature. Fini les expériences solo, place aux jeux services, moins couteux à développer et donc potentiellement plus rémunérateurs. Sauf qu’à mettre tous les œufs dans le même panier, les échecs et annulations qui ont émaillé ces dernières années ont fatalement mis les comptes de certains studios dans le rouge.

Bluepoint Games a donc été l’une des victimes malheureuse de cette politique, et on pressent qu’elle ne sera peut-être pas la dernière. Au-delà de cette triste fin pour le studio à l’origine des remakes de Demon’s Souls et Shadow of the Colossus, c’est surtout l’inhumanité qui transparait de ces désastreuses décisions qu’ont subit les dizaines de milliers de salariés licenciés ces dernières années qui est terrifiante.

Changement de têtes chez Xbox

Côté Xbox aussi cette semaine fut celle de grands changements. Phil Spencer, après trente-huit ans au sein de l’entreprise, dont plus de onze à sa tête, quitte le navire Xbox, officiellement pour partir à la retraite. Satya Nadella, patron de Microsoft, a sifflé la fin de la récré ces derniers mois et semble désormais attendre un retour sur investissement après les dizaines de milliards investis notamment dans les rachats de ZeniMax et Activision-Blizzard ces dernières années.

Dans la foulée, c’est Sarah Bond, considérée comme la successeuse naturelle de Phil Spencer qui a déposé sa démission, laissant supposer un désaveu de la part de la direction de Microsoft. À la place, le consolier américain sera dirigé par Asha Sharma, précédemment à la tête de la branche IA de Microsoft et Matt Booty qui se chargera de gérer kes Xbox Games Studios. Un duo qui aura fort à faire pour retrouver le lustre d’antan d’Xbox, si tant est que ce soit leur objectif.

Mewgenics, le nouveau carton d’Edmund McMillen

Quinze ans après The Binding of Isaac, l’une des références dans le jeu vidéo indépendant, le créateur américain cartonne désormais avec Mewgenics, un nouveau Rogue-lite nous proposant de contrôler des chats dans des combats tactiques relevés. Grâce à sa direction artistique atypique, l’humour déjanté, signature d’Edmund McMillen, et la richesse de son gameplay, le titre a déjà dépassé le million de ventes et atteint depuis sa sortie chaque jour plus de cent mille joueurs en simultané.

Avec un tel succès, on peut être confiant en l’avenir du titre qui devrait être alimenté pendant quelques mois (années ?) en contenus additionnels et pourrait bénéficier d’une version console, possiblement physique, d’ici quelques mois. En attendant, on retourne faire s’accoupler nos félins histoire d’en affuter les griffes et ratatiner les redoutables boss de Mewgenics.