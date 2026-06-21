Fermetures chez Xbox, Unreal Engine 6 et GTA VI – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

C’est une semaine très chaude qui vient de s’écouler, et pas qu’au niveau caniculaire de la météo sur l’hexagone, avec des événements dont on ne peut pour le moment qu’estimer l’ampleur des remous à moyen terme. C’est le futur qui se prépare sous nos yeux, avec notamment Epic Games qui dessine les contours de son prochain moteur de jeu, l’Unreal Engine 6, ou Xbox dont le redressement entraperçu durant le Summer Game Fest n’était finalement qu’une chimère. Mais le futur se conjugue aussi au présent avec un Rockstar Games qui lance sa communication autour de GTA VI avec un timing étonnant.

L’IA au cœur de l’Unreal Engine 6

On ne va pas jouer les étonnés, l’IA générative est bien partie pour révolutionner notre société et donc, évidemment, le jeu vidéo. Il n’est ainsi pas si surprenant de voir les géants de l’industrie investir massivement en ce sens (souvent au détriment des salariés dont les licenciements sont devenus une triste habitude depuis plusieurs années). Déjà moteur principal de l’industrie, l’Unreal Engine 5 va donc évoluer afin de permettre une plus grande souplesse dans les développements tout en intégrant de nouvelles solutions à base d’IA générative.

Bien sûr, l’argument principal mis en avant est de permettre aux équipes de développement de se décharger des tâches répétitives, chronophages et peu créatives afin de les déléguer à cet assistant informatique. Les studios pourraient alors concentrer leurs ressources créatives sur le cœur de leur œuvre. Un discours qui résonne pourtant bien creux quand, en parallèle, l’éditeur du moteur montre avec quelle facilité un simple prompt est en mesure de créer en quelques secondes tout un univers virtuel.

Au fond du trou, Xbox continue de creuser

Xbox est-il encore digne de confiance ? Voilà des années que le constructeur se perdait dans ses stratégies changeantes et contradictoires à mesure que les semaines passaient. Pourtant, après les évictions de Phil Spencer et Sarah Bond, la nouvelle patronne de Xbox, Asha Sharma, se montrait lucide sur la situation de l’entreprise et enchaînait les déclarations rassurantes quant à l’avenir du constructeur. Le Xbox Games Showcase estival allait d’ailleurs en ce sens avec un contenu massif et globalement enthousiasmant.

Hélas, ce n’était là que de la poudre de perlimpinpin. À peine quelques jours après cette présentation, on apprenait que Xbox était en passe de se débarrasser de nouveaux studios. Double Fine, Compulsion Games et même, étonnamment, Ninja Theory qui venait de présenter leur nouveau jeu, Senua, sont désormais sur la sellette et pourrait mettre la clé sous la porte sous peu, sauf à se trouver un acheteur.

Une situation déjà pas bien drôle à laquelle s’ajoute l’abject lorsque l’on a appris que la présentation de Senua n’était en fait là que pour appâter un éventuel acheteur pour le studio. Mais quelle horreur ! Un cynisme qui donne la nausée, alors que nos meilleures ondes vont vers les personnes concernées par ces restructurations ainsi qu’au milliers d’autres travaillant encore sous le giron d’une entreprise pouvant les condamner à tout moment si les Excel ne leur sont pas favorables.

Parler de GTA VI plutôt que de Rockstar

GTA VI est probablement le produit culturel le plus attendu de l’histoire. Dans ces conditions, la moindre micro-information distillée par Rockstar Games prend médiatiquement des proportions hallucinantes. Alors, quand le géant américain révèle l’artwork du jeu tout en annonçant l’ouverture des précommandes ce jeudi 25 juin, autant dire que tout internet s’est arrêté de respirer. Un phénomène qui va au-delà des sites spécialisés. Même les médias les plus généralistes y sont allés de leurs sujets, démontrant à quel point la sortie de GTA VI va être un bouleversement sans précédent.

Mais pourquoi communiquer seulement maintenant ? Certains esprits facétieux pourraient arguer qu’effectuer une telle annonce permet de détourner l’attention des médias, alors qu’au même moment les déboires judiciaires de l’entreprise vis-à-vis de salariés estimant avoir été licenciés pour leurs engagements syndicaux prend une nouvelle tournure. Reste que, quelque soit les décisions juridiques prises durant ce procès, lequel devrait se tenir durant le mois de septembre prochain, Rockstar Games dispose d’un atout lui permettant déjà de gagner n’importe quelle bataille de la communication.