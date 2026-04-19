Pragmata, Subnautica 2 et les BAFTA Games – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Enfin un peu de mouvement dans l’actualité vidéoludique ? Entre deux annonces toujours désolantes sur une industrie en crise, la sortie du tant attendu Pragmata vient redonner le sourire aux joueurs. Subnautica 2, de son côté, fait encore parler de lui suite aux déboires entre son studio et son éditeur. Cette semaine a aussi été marquée par la cérémonie des BAFTA Game Awards, qui récompense, elle aussi, Clair Obscur: Expedition 33.

Pragmata fait l’unanimité dès sa sortie

Voilà un titre qui était pratiquement devenu une arlésienne pour la presse jeu vidéo. Après des années d’attente, Capcom livre enfin son Pragmata. En deux jours d’exploitation, les aventures de Hugh et Diana semblent faire l’unanimité : près de 67.000 joueurs simultanés rien que sur Steam, et des critiques élogieuses de tous les côtés.

Capcom tient-il là son nouveau chef-d’œuvre ? Les journaux qui ont pu tester Pragmata en avance parlent d’un « jeu à l’ancienne », sans fioritures et sans prétention, tout en restant dans les standards actuels en terme de graphismes et de gameplay nerveux. L’avenir dira si le titre deviendra culte, mais il semble bien parti pour être l’un des jeux mémorables de 2026.

Krafton quitte le navire Subnautica 2 ?

Autre jeu extrêmement scruté, Subnautica 2 a aussi refait parler de lui. Depuis son report en juillet dernier, les nouvelles autour du titre sont malheureusement toutes centrées sur les conflits entre le studio Unknown Worlds, ses dirigeants, et l’éditeur Krafton. Presque un an de procès, de retournements de situation et de magouilles financières assistées par ChatGPT.

Sur la fiche Steam de Subnautica 2, on remarque que Krafton n’est plus mentionné à l’édition, mais que c’est Unkown Worlds qui s’en chargera. Et toujours aucune confirmation sur la date de sortie du jeu ! Si le divorce est effectivement prononcé, espérons que cela n’impactera pas la distribution et la communication autour du titre, et que les équipes pourront (enfin) retrouver un semblant de sérénité après cette année mouvementée.

Les BAFTA récompensent Clair Obscur, encore et toujours

La cérémonie des BAFTA Game Awards 2026 s’est tenue à Londres le 16 avril. Sans la moindre surprise, c’est à nouveau Clair Obscur: Expedition 33 qui remporte la statuette du jeu de l’année. Mais d’autres surprises s’ajoutent au palmarès : Blue Prince est récompensé pour son game design, et Dispatch est salué pour son animation et les performances de ses comédiens.

On remarque tout de même que, malgré quelques mentions pour Atomfall ou South of Midnight, plus discrets cette année, on retrouve toujours les mêmes titres lors de ces cérémonies. Parmi toutes les propositions de 2025, quel pourcentage représente cette poignée de grands noms ? Au-delà de toutes les difficultés à produire et distribuer un jeu aujourd’hui, marquer les esprits reste un défi de taille pour les créateurs.