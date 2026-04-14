Pragmata – Capcom vise la Lune et atteint à nouveau son objectif !

Capcom est un cas définitivement à part dans l’industrie, peut-être un modèle à suivre. Il réussit à la fois à capitaliser sur ses licences bien installées sans donner réellement l’impression de les surexploiter (Street Fighter 6 et Resident Evil Requiem ont mis toute la critique d’accord, en plus d’être de vrais grands succès commerciaux), tout en sortant de son chapeau de temps à autres des propositions originales que l’on verrait plus facilement chez des indés, comme Kunistsu-Gami Path of the Goddess. C’est à cette deuxième catégorie qu’appartient Pragmata, qui sortira dans quelques jours.

Après une révélation qui a pu inquiéter, tant la partie graphique semblait alors datée, le jeu est désormais très attendu, notamment grâce à une démo convaincante. Certains grands titres de presse ont reçu le jeu en avance et ont déjà pu publier leurs tests, et, comme on va le voir dans cette revue de presse, il semblerait que Capcom ne soit pas loin de tenir un nouveau chef d’œuvre !

Très enthousiaste, Steve Tenré, pour Le Figaro écrit ainsi : « Nous avons trouvé l’aventure si maîtrisée, si parfaitement calibrée, que nous nous sommes immédiatement lancés dans une seconde partie à l’instant où le générique de fin terminait de défiler – quelque chose que nous ne faisons que très, très rarement. ». Ce qui est aussi exactement le sentiment partagé par Garett Martin pour avclub.com : « Pragmata est l’un de ces rares jeux qui nous incitent à revisiter les niveaux pour aller récupérer l’ensemble du loot et des objets cachés, qui nous donnent envie de parcourir tous les défis facultatifs et immédiatement relancer une partie en new game plus une fois que les crédits ont fini de défiler ».

L’un des aspects préférés de la critique, c’est le côté « jeu à l’ancienne » de Pragmata, qui, selon de nombreux titres, vient bousculer le jeu vidéo contemporain. C’est ainsi que Kotaku, par la plume de Kenneth Shepard, écrit : « Pragmata donne l’impression d’un jeu venu d’une génération précédente de machines, et c’est un compliment. Il y a quelque chose de rafraichissant dans le fait de jouer à un titre qui fait fi des tentatives modernes et prétentieuses de sérieux, tout en restant assez solide et innovant pour se comparer aux jeux de son époque ». Eurogamer, lui, écrit que « Pragmata, pour de nombreuses raisons, donne l’impression de revenir à l’époque des jeux de tirs à la troisième personne de l’ère Xbox 360. Rien que dans les quelques premières heures, j’ai eu des flashbacks de Watch Dogs, Vanquish, Lost Planet, Gears of War et Dead Rising. Comment Pragmata réussit à sembler autant à être à la fois un héritier et un jeu si original, ce sera surement l’un des grands mystères de cette étrange génération de consoles » (Dom Pepiatt).

Plus prosaïquement, on peut lire que le jeu est à la fois bon du côté des performances graphiques et de celui du gameplay. Pour The Six Axis, « Entre les combats épiques et les solides phases de puzzle-platformer, il y a de magnifiques moments de contemplations qui tirent vraiment le meilleur des décors lunaires du jeu et des étrangetés que l’on trouve au sein de la base contrôlée par une I.A. » (Steve C.).

Quelques rares parutions sont toutefois un peu moins convaincues, à l’image d’IGN France, pour qui « Si le gameplay se montre réellement nerveux et addictif durant les premières heures, on réalise malheureusement assez vite qu’il se répète sans jamais offrir de véritable raison de s’y accrocher (…) Pragmata ne raconte presque rien sur une grande partie de l’aventure et peine à proposer une véritable carotte narrative. Pire encore, les nouveautés de gameplay débloquées à la fin de chaque arc donnent l’impression de combler des manques initiaux plutôt que d’enrichir une base déjà solide. » (Critix). Ce qui nous rappelle la nécessité, malgré le relatif consensus, de se forger son propre avis.

Notre critique tombera dans quelques jours, et on espère de notre côté trouver le jeu que décrit Melinda Davan-Soulas pour BFM : « l’attente valait le coup. Capcom nous offre un jeu touchant dans son histoire, ses thématiques abordées et ses personnages, graphiquement somptueux et des plus agréables à jouer par la variété de sa proposition. »