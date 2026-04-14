tt

Pragmata – Capcom vise la Lune et atteint à nouveau son objectif !

Revue de presse Pragmata

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Life is Strange: Reunion – L’appel de la nostalgie

Test Origament – Pas de quoi se plier en quatre

Test Tom Clancy’s The Division Resurgence – La division se met les joueurs dans la poche