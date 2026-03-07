tt

Capcom Spotlight – Du Pragmata, de l’Onimusha et du Mega Man

Pragmata Capcom Spotlight

Dextereuse

Open worlds addict, choom certifiée et grande sensible aux récits inconfortables. Les personnages vont mal, moi j’applaudis.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test World of Warcraft Midnight – Après l’heure, c’est encore l’heure

Test Resident Evil Requiem – Touché par la Grâce

Test Nicky Larson – 35 ans après, toujours l’Étalon de Shinjuku ?