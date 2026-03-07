Capcom Spotlight – Du Pragmata, de l’Onimusha et du Mega Man

La nuit du 5 mars était placée sous le signe de Capcom. L’éditeur japonais a diffusé un nouveau Capcom Spotlight, l’occasion de faire le point sur plusieurs de ses jeux à venir et sur quelques projets autour de ses licences phares. Entre nouvelles images de Pragmata, combats au sabre pour Onimusha: Way of the Sword, retour de Mega Man et célébrations des 30 ans de Resident Evil, le showcase a enchaîné les annonces. Voici l’essentiel à retenir.

Pragmata : la date avancée au 17 avril et une longue séquence de gameplay

Capcom a ouvert la présentation avec Pragmata, qui s’est offert une longue séquence de gameplay accompagnée d’une bonne nouvelle : le jeu sortira finalement le 17 avril 2026, soit une semaine plus tôt que prévue !

La démonstration a surtout permis de mieux comprendre la structure du gameplay. Capcom a montré plusieurs affrontements contre les robots qui peuplent la station lunaire, avec un système reposant sur la coopération entre Hugh et Diana. Pendant les combats, le joueur doit déclencher une phase de piratage via une interface en grille, contrôlée par la petite androïde Diana, afin de désactiver les boucliers ou les défenses des ennemis. Une fois ces protections levées, Hugh peut alors les attaquer directement avec ses armes. La séquence présentée a également dévoilé différents types de machines, certaines nécessitant plusieurs étapes de piratage avant de pouvoir être endommagées.

Pour rappel, la démo expérimentale Pragmata Sketchbook est déjà disponible et permet de tester certaines mécaniques du jeu. La sortie complète est désormais attendue le 17 avril 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Onimusha: Way of the Sword met ses boss et ses duels au sabre sous les projecteurs

La présentation s’est aussi attardée sur Onimusha: Way of the Sword, avec une bande-annonce beaucoup plus généreuse que les précédentes, centrée sur les combats et plusieurs adversaires majeurs que les joueurs affronteront au fil de l’aventure. On y retrouve Miyamoto Musashi, plongé dans un Kyoto ravagé par les démons Genma, enchaînant les affrontements contre des créatures grotesques et des boss particulièrement impressionnants.

Autre élément clé du gameplay, le gantelet Oni fait son retour. Il permet d’aspirer les âmes laissées par les ennemis vaincus pour se soigner, améliorer ses capacités ou déclencher des pouvoirs spéciaux.

Avec ses combats nerveux, ses démembrements et duels, ce nouvel aperçu confirme la volonté de renouer avec l’ADN de la série tout en modernisant la formule. Le jeu est attendu courant 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Resident Evil fête ses 30 ans sans faire les choses à moitié

Impossible pour le Spotlight de passer à côté de Resident Evil, qui soufflera officiellement ses 30 bougies le 22 mars 2026 et compte visiblement marquer le coup avec un vrai déploiement tous azimuts.

Au-delà du carton déjà lancé par Resident Evil Requiem, Capcom a commencé à détailler un programme anniversaire qui sent autant la célébration patrimoniale que l’opération fan service bien calibrée. D’abord avec une nouvelle collaboration à Universal Studios Japan, directement bâtie autour de Resident Evil Requiem et présentée comme une expérience immersive de grande ampleur prévue courant 2026. Ensuite avec Resident Evil 2: Arcade, une nouvelle borne light-gun développée avec Bandai Namco Amusement, qui promet de rejouer l’horreur de Raccoon City avec jets d’air et vibrations au sol pour faire sursauter jusque dans les jambes. La série va aussi quitter les couloirs du manoir pour les salles de concert avec Resident Evil 30th Anniversary Concerts – Symphony of Legacy, une tournée mondiale déjà annoncée en Europe, avec notamment un passage à Paris le 6 décembre 2026 au Zénith de La Villette.

Et pour ceux qui veulent empiler les cartouches avant la fin du mois, le Spotlight a aussi remis en avant le Resident Evil Generation Pack, un bundle qui réunit Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et Resident Evil Requiem, disponible jusqu’au 31 mars 2026.

Monster Hunter Stories 3 : trailer de lancement, bonus de sauvegarde et DLC gratuits détaillés

À quelques jours de sa sortie, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s’est offert un trailer de lancement lors du Capcom Spotlight, accompagné de plusieurs précisions sur les bonus qui seront disponibles au lancement.

Capcom a notamment confirmé des récompenses liées aux données de sauvegarde d’autres jeux de la licence. Les joueurs possédant une sauvegarde de Monster Hunter Stories pourront débloquer la tenue de Rider de Hakum, tandis que celles de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin permettront d’obtenir la tenue de Mahana. Des bonus sont également prévus pour les joueurs de Monster Hunter Rise et Monster Hunter Wilds, avec des armures cosmétiques exclusives.

L’éditeur a aussi annoncé un DLC gratuit disponible dès le lancement, comprenant notamment un accessoire Gold Circlet et une armure cosmétique supplémentaire. Enfin, une démo jouable est déjà accessible, avec la possibilité de transférer sa progression vers la version finale.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Alex revient dans Street Fighter 6 le 17 mars

Street Fighter 6 accueillera bientôt Alex, l’un des personnages emblématiques de Street Fighter III. Le combattant fera son entrée dans le roster le 17 mars.

Toujours inspiré du catch professionnel, Alex mise sur un style de combat physique et agressif, basé sur des projections puissantes et des attaques comme le célèbre Power Bomb. Pour renforcer l’authenticité de ses mouvements, les animations ont été réalisées grâce à la capture de mouvement du catcheur Kenny Omega.

Son arrivée s’accompagnera d’un Fighting Pass dédié, qui permettra de débloquer différentes récompenses cosmétiques, ainsi que de nouveaux costumes pour certains combattants déjà présents dans le jeu.

Mega Man Star Force Legacy Collection : le multijoueur remis au goût du jour

Autre annonce du Capcom Spotlight, Mega Man Star Force Legacy Collection a surtout profité de la présentation pour détailler ses fonctionnalités en ligne avant sa sortie le 27 mars 2026. Cette compilation réunira les sept versions des trois RPG d’action Star Force sortis sur Nintendo DS, tout en modernisant plusieurs de leurs systèmes.

La grande nouveauté concerne le multijoueur. Les combats pourront désormais se faire en ligne avec plusieurs formats : Casual Match pour des parties rapides, Ranked Match pour grimper dans un classement mondial et Friend Match pour affronter directement ses amis. Le matchmaking permettra même de chercher des adversaires à travers les différents jeux de la collection, afin de trouver des parties plus facilement.

Les fonctions sociales ont également été largement étendues. Le système de Brother Band, qui permet de créer des liens avec d’autres joueurs pour obtenir des capacités spéciales, passe ainsi de six partenaires dans les versions originales à cent contacts par jeu, et il sera possible d’échanger des Battle Cards avec des joueurs du monde entier.

Enfin, la compilation proposera plusieurs bonus, dont des musiques réarrangées, des modèles alternatifs de Geo Stelar et Omega-Xis pour le menu, ainsi qu’une galerie d’illustrations et de contenus issus du développement de la série.

Mega Man: Dual Override fait participer les fans à la création d’un boss

La prochaine aventure de Mega Man: Dual Override ne se contentera pas d’opposer le héros bleu à de nouveaux Robot Masters : l’un d’eux sera directement imaginé par la communauté. Pour accompagner le développement du jeu, un concours international de design a été lancé afin d’inviter les fans à proposer leur propre boss. L’initiative a visiblement rencontré un vrai succès : plus de 10 000 propositions ont été envoyées par les fans du monde entier. Après une première sélection opérée par l’équipe de développement, 20 concepts ont été retenus, avant qu’un vote de la communauté ne permette de réduire la liste à six finalistes.

Les créations encore en lice sont Cleanser Man, Sweeper Woman, Recycle Man, Cactus Man, Juggle Man et Valve Man, chacun reposant sur un thème mécanique ou environnemental fidèle à la tradition des Robot Masters de la série.

Capcom Cup 12 et Street Fighter League : le programme dévoilé

Le Capcom Spotlight a aussi rappelé que la scène compétitive de Street Fighter 6 s’apprête à vibrer avec la Capcom Cup 12 et la Street Fighter League: World Championship, deux événements majeurs de l’écosystème esport du jeu. Le programme des cinq jours de compétition a été détaillé :