Halo Studios, Ocarina of Time et Cyberpunk 2077 : Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Nouvelle semaine bien plate sur le front de l’actualité vidéoludique. C’est à croire que l’industrie, dépitée par sa propre crise à base de licenciements, projets IA peu enthousiasmants et autres polémiques à n’en plus finir, n’arrive plus à nous faire rêver, à l’image de ce qu’il se passe du côté d’Halo Studios. Heureusement, pour nous sortir de la morosité ambiante, nous avons eu droit à quelques pastilles d’espoir en imaginant ce que pourrait donner un éventuel retour du mythique Zelda: Ocarina of Time ou, plus concrètement, ce qu’est devenu Cyberpunk 2077 depuis sa dernière mise à jour mettant en lumière les capacités de la PS5 Pro.

Harcèlements et management toxique chez Halo Studios

Pourquoi licencier des gens quand il est possible de les pousser à la démission ? Voila le genre de réflexion nauséabonde qui semble avoir court du côté de chez Halo Studios. C’est en substance ce qui pourrait ressortir du témoignage de Glenn Israel, ancien directeur artistique démissionnaire à la fin de l’année dernière. Celui-ci dénonce les pratiques managériales douteuses de la direction de Microsoft, citant des exemples glaçant de harcèlement voire même de fraude. Une situation loin d’être isolée ou circonscrite au marché américain, les derniers déboires d’Ubisoft ou de Quantic Dream nous rappelant douloureusement la triste banalité de telles pratiques.

Il reste évidemment à démêler le vrai du faux, même si de nombreux témoignages d’ex employés semblent étayer ces dires. Toujours est-il que de tels remous ne restent pas sans conséquences sur les équipes restantes. Ainsi, les personnes en charge du développement du remake du premier opus d’Halo, attendu cette année sur PS5, Xbox Series et PC, aurait été réaffectées à d’autres projets à la suite des accusations et du départ d’Israel. Bonne ambiance donc.

Un retour rêvé de Zelda: Ocarina of Time ?

C’est la rumeur de ces derniers jours. Évoqué par l’insider NateTheHate dans son podcast, un remake du mythique Zelda: Ocarina of Time serait en préparation du côté de Nintendo et pourrait même sortir sur Switch 2 dès cette année. Alors, on ne va pas faire le bilan des prophéties réalisées ou incorrectes du bonhomme, mais cette évocations nous a néanmoins poussé à nous demander ce que nous pourrions attendre d’une telle ressortie. Faudrait-il seulement un portage de la légende, afin de ne pas risquer de l’abimer, à l’image de Skyward Sword ? Mais quel en serait alors l’intérêt sachant que le titre est déjà disponible via l’abonnement Nintendo Switch Online ?

Ce qui nous ferait sans doute le plus rêver, surtout pour les quarante ans de la licence, serait une réinterprétation de titre original sorti en 1998. Et qui de mieux pour un tel projet que Monolith Soft ? Le studio est passé maître dans sa capacité à utiliser au maximum les ressources limitées des consoles Nintendo (les Xenoblade étant des prouesses techniques) et a, à de nombreuses reprises, été en soutien des projets principaux de la saga Zelda. Alors, peut-être rêvons nous un peu trop grand, mais si dans un univers, un tel alignement des planètes est possible, on signe de suite.

Cyberpunk 2077 se bonifie encore

Durant quelques heures, le doute subsistait. Quelques images sur les réseaux sociaux montrant le rendu suite à la dernière mise à jour de Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro étaient pointées du doigt par de nombreux utilisateurs, désignant ces séquences comme issues d’une version PC en Path Tracing. Et pourtant, c’était vrai. Boosté au PSSR de la PS5 Pro, le titre s’approche désormais du rendu sur PC, au point que même certains joueurs s’y sont trompés. Alors, des concessions restent présentes, avec toujours des choix à faire par les joueurs entre performance et qualité, mais la performance reste à souligner.

Une remontada exemplaire pour le jeu sorti dans un état inacceptable, sur consoles du moins, en 2020 (déjà). Et quel suivi de la part de CD Projekt Red qui n’a jamais lâché son bébé et qui continue toujours de l’améliorer, alors même qu’il planche sur d’autres projets ambitieux, dont The Witcher IV et une nouvelle licence encore non dévoilée. On apprécie le geste. Si on était mauvaise langue, on pourrait presque penser que cela ressemble à une mise à jour commandée par le constructeur nippon afin d’avoir sa vitrine technologique et tenter de pousser à l’achat de sa console désormais proposée à près de 900 balles. Mais ne boudons pas trop notre plaisir et mettons nous en plein les mirettes.