tt

Halo Studios, Ocarina of Time et Cyberpunk 2077 : Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Cyberpunk 2077 PS5 Pro

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Life is Strange: Reunion – L’appel de la nostalgie

Test Origament – Pas de quoi se plier en quatre

Test Tom Clancy’s The Division Resurgence – La division se met les joueurs dans la poche