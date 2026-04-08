Halo Studios dans la tourmente suite aux accusations d’un ancien employé

Suite à sa démission fin d’année 2025, l’ancien directeur artistique d’Halo Studios (anciennement 343 Industries), Glenn Israel, avait annoncé qu’il ne comptait pas en rester là avec le studio mère de la célèbre licence Halo. À l’époque, l’ancien employé avait déclaré qu’une fois loin de la foule déchaînée et du tumulte, il dévoilerait l’entiéreté de l’affaire qui l’a poussé à prendre la porte. Aujourd’hui, au travers de deux longs posts sur LinkedIn, l’homme lève le voile sur le fond de l’affaire et accuse Microsoft et Halo Studios de harcèlement et de représailles envers certains de leurs employés mais également d’une gestion catastrophique entourant le prochain Halo: Campaign Evolved.

Microsoft encore (et toujours) face aux accusations

Dans son post, Glenn Israel met en avant les pratiques plus que douteuses de Microsoft et Halo Studios. Depuis plusieurs années apparemment, les deux studios pratiquent la mise à l’écart professionnelle, la fraude, le harcèlement mais aussi le favoritisme. Israel dit avoir été le témoin et/ou la victime directe de beaucoup de ces actions au sein du studio.

« Entre janvier 2024 et juin 2025, j’ai été témoin direct ou personnellement victime de nombreux actes contraires à l’éthique et/ou illégaux commis par des cadres […] Microsoft a pour habitude de recourir systématiquement aux licenciements, voire de les instrumentaliser, pour se débarrasser d’employés ayant déposé des plaintes légitimes et efficaces, masquant ainsi ces actes de représailles sous une « justification commerciale ». […] »

Le gros de ses accusations concerne les actions de harcèlement psychologique menées par Halo Studios pour pousser certains de leurs employés, jugés indésirables, à la démission. Une mise à l’écart qui ne s’arrête pas au simple licenciement, mais qui se trouve être en réalité des actes de dissimulation de plaintes et de couvertures de dirigeants.

Après avoir découvert les agissements des responsables de Halo Studios, Glenn Israel était parti en croisade contre les harceleurs en déposant plusieurs plaintes auprès des responsables de ressources humaines de Microsoft. Malheureusement, les plaintes ont vite été mises sous le tapis. Suite à ce non-lieu, plusieurs demandes d’enquêtes ont été faites, toujours sans réponses. La seule réponse obtenue est une menace de représailles si Glenn Israel poursuit ses investigations et ses dépôts de plaintes.

Une gestion catastrophique d’Halo: Campaign Evolved

Alors que Halo Studios planche sur le remake du premier épisode des aventures de Spartan John-117, Glenn Israel et ses équipes sont au travail sur un projet encore non annoncé par Microsoft. Ayant travaillé sur plusieurs épisodes de la licence Halo, Israel est également connu pour avoir participé à la conception artistique du premier Saints Row, du premier Destiny mais aussi du remaster de Red Faction: Guerilla. Nous attendions donc avec une certaine curiosité le nouveau projet du créateur.

Mais la gestion et le développement de Halo: Campaign Evolved n’étant pas au beau fixe, Halo Studios décide de réaffecter les équipes créatives de Glenn Israel, alors à l’oeuvre sur le fameux projet secret, sur le remake. Cette décision du studio a donc entraîné la suppression du poste de l’ancien directeur artistique, décision qui a d’autant plus motivé son départ fin 2025.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft opère des licenciements et des changements d’équipes drastiques. Suite aux performances décevantes d’Halo Infinite en 2023, Microsoft s’était déjà séparé de nombreux de ses talents suite aux résultats, mais également suite au développement pour le moins chaotique du dernier Halo.

Suite au post LinkedIn, de nombreux anciens employés de Microsoft et de Halo Studios ont confirmé les dires d’Israel. Pour seule réponse, Microsoft a indiqué ne pas prendre en compte les situations individuelles de ses employés mais qu’il reste tout de même sensible à ce genre d’accusation. Affaire à suivre donc, mais connaissant les pratiques du géant américain, il est peu probable que cette affaire soit source de remise en question.