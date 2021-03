3 jeux gratuits pour bien commencer cette semaine !

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) propose depuis plusieurs années un programme “Création et Nouveaux Médias (CNM)” qui bénéficie d’une réputation et d’un succès grandissants. Pour rappel, la promotion 2018 de l’UQAT avait eu tout de même l’insigne honneur de présenter leur jeu Minors à l’E3. A l’occasion de la semaine de la remise des diplômes, les étudiants de premier cycle en jeux vidéo et création 3D ont présenté sur les réseaux sociaux trois jeux gratuits, qui sont leurs projets de fin d’année.

Evo\wave (un plateformer 3D), Ethereal Estate (un jeu de coopération) et Veneficium (un survival-horror) ont été présentés au grand public par les étudiants et étudiantes. Et pour des productions étudiantes, elles sont d’une grande qualité.

EVO\WAVE

Evo\Wave est un jeu de plateforme 3D vous mettant dans la peau d’une intelligence artificielle nommée LAI-6. Afin de progresser dans ce monde, vous devrez apprendre de nouveaux programmes, qui seront autant de nouvelles compétences. Dans chaque niveau, vous devrez réparer une “console principale” et mettre tout en œuvre pour combattre votre némésis, le dénommé MagnaVex. Le jeu se démarque par une proposition graphique très originale, chaque niveau représentant une époque graphique précise de l’histoire du jeu vidéo (du Vectrex aux 64 bits), le tout très empreint d’une délicieuse ambiance rétrowave.

ETHEREAL ESTATE

Jeu axé sur la coopération, Ethereal Estate vous propose de mettre le bazar, le boxon et le dawa dans un magnifique manoir. Vous y êtes un spectre qui peut tout se permettre. Un jeu exutoire, très plaisant et qui vous fera passer un excellent moment, surtout si vous invitez un ami à participer au carnage. L’expérience Ethereal Estate est pensée pour être partagée, et c’est un régal en coop.

VENEFICIUM

Enfin, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Riche d’une atmosphère très réussie, lourde et oppressante, Veneficium, est un survival-horror au format FPS, qui réussit le tour de force de vous cueillir dès les premières minutes. Vous y prendrez le rôle de Abigail Vandran, une sorcière qui n’a qu’un seul objectif en tête: retrouver sa grand-mère Willow et échapper à une forêt où règne une puissance maléfique. Ici, vous devrez rester en permanence sur vos gardes. La peur se ressent tant par que par la fragilité de l’héroïne que par l’ambiance à la Blair Witch et Evil Dead qui règne sur cette forêt. Une grande réussite.

Tous ces jeux gratuits sont disponibles dès aujourd’hui via cette page Steam!