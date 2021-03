Torii, une pépite indé passée sous les radars ?

Le jeu vidéo indépendant est toujours plein de surprises. Généralement bonnes, et parfois mémorables, toutes avec un point commun : un parti pris fort. Que cela soit via une D.A soignée (Hollow Knight), le traitement d’un sujet profond (Céleste), ou tout simplement via un principe de gameplay épuré au possible (Journey) les indies games ne cessent de flirter avec le qualitatif. Une règle qui semble aussi fonctionner avec Torii, le titre que nous allons vous présenter aujourd’hui.

Si par le passé il était simple de faire le tour des pépites indépendantes, cela est en revanche bien moins simple aujourd’hui tant l’offre est pléthorique. La rançon d’une gloire de quelques uns qui nous oblige aujourd’hui à nous pencher, comme de vieux amateurs de films de série B, afin de trouver les perles rares, passées sous les radars. Torii, développé par l’argentin Joaquín Castro fait parti de ceux-là.

Enfant terrible du puzzle-game et de l’exploration onirique, le titre semble allégrement piocher dans les références désormais connues et reconnues que sont Journey et Sea of Solitude. Une nouvelle ode à la découverte qui se fera au travers du prisme des émotions humaines. De la colère à la peur, en passant par la dépression, vous parcourrez différents monde dans le but de retrouver votre sœur, morte par accident. Un titre qui, outre l’exploration, nous promet en plus quelques bonnes énigmes ainsi que de belles rencontres avec la faune locale, le tout ponctué de vols astraux inter-dimensions.

Une nouvelle expérience “émotion” en quelque sorte, qui n’est pas non plus sans rappeler le célèbre “Céleste” cité plus haut. Le but humblement visé ici par Castro étant de symboliser via le media vidéoludique les épreuves vécues face au deuil, et à la perte d’un être cher. Un concept résumé autour du titre “Torii‘ qui à l’origine est le nom que l’on donne aux portes japonaises reliant les dimensions. Et outre les œuvres sorties sur console, le titre puise aussi son inspiration dans le cinéma de David Lynch dont l’univers transparait par moment pour qui le remarque. D’ailleurs le doublage a été confié à Heather D’Angelo, chanteuse du groupe américain Au Revoir Simone (apparition dans Twin Peaks).

Pour le moment Torii n’est sorti qu’en tant qu’Humble Original, c’est-à-dire uniquement disponible pour les abonnés de Humble. Toutefois rassurez-vous, Humble Bundle ne demande que 90 jours d’exclusivité, ce qui fait donc que Torii arrivera très probablement sur Steam d’ici peu !