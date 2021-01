Arrog – Un jeu indépendant sur mobile arrive sur console

Disponible sur l’App Store, Google Play et Steam depuis le mois de juillet dernier, le jeu indépendant Arrog s’offre une sortie sur PS4 et PS5 dès le mois prochain. Développé par les équipes péruviennes de LEAP Game Studios et Hermanos Magia, ce puzzle-adventure nous propose un voyage poétique dans un univers sans dialogue et à la sublime direction artistique, récompensé au Valencia Indie Summit 2020.

Arrog nous plonge dans la psyché d’un homme devant accepter sa mort, un voyage ponctué d’énigmes à résoudre dans un monde en noir et blanc avec des graphismes dessinés à la main. À travers une histoire purement narrative, les puzzles à résoudre feront appel à votre logique tout en vous faisant découvrir le folklore d’Amérique Latine, souvent basé autour du sujet de la mort. Le trailer du jeu nous laisse apercevoir des personnages étranges que nous apprendrons à découvrir au fil de l’aventure.

Il ne vous suffira que de 20 à 30 minutes pour venir à bout de l’histoire, un temps relativement court mais qui saura vous occuper lors de vos voyages dans les transports. Et avec 87% d’évaluations positives sur Steam, Arrog a déjà su conquérir le cœur de nombreux joueurs sur PC et mobiles. Il est donc assez impressionnant de voir un jeu indépendant aussi court faire son chemin d’une plateforme mobile vers des consoles de salon.

On espère cependant que cette sortie sur PS4 et PS5 apportera son lot de petites nouveautés comme par exemple une exploitation de la manette DualSense de la console next-gen de Sony. De plus son petit prix, tournant aux alentours des 2€, le rend susceptible d’être disponible gratuitement dans les mois à venir avec l’abonnement PS Plus. Si vous souhaitez voyager dans cet univers poétique, il vous suffira d’attendre la sortie d’Arrog le 5 février 2021 sur PS4 et PS5.