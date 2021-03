Cozy Grove – Un nouveau simulateur de vie axé sur la narration

Depuis le début de la pandémie, il y a plus d’un an, différents jeu de simulation de vie ont vu le jour ou ont connu un regain de popularité. En effet, la possibilité de s’évader du monde réel et en construire un nouveau est devenu essentielle en ces temps sombres. Parmis tous ces life simulator, Cozy Grove est disponible depuis hier sur Apple Arcade et arrivera sur les autres plateformes dès le mois prochain.

Le titre du studio Spry Fox (Road Not Taken ou Alphabear) nous invite à découvrir le camping sur une île hanté et d’y aider les esprits présents. Avec la possibilité de se lier d’amitié avec eux ou encore de crafter des élèments de décorations et de s’adonner à des activités comme la pêche. Il est difficile de ne pas comparer Cozy Grove avec la licence Animal Crossing ! Néanmoins, ce nouveau titre semble vouloir mettre l’accent sur la narration.

En effet, chaque esprit présent sur l’île aura sa propre histoire qu’il sera possible de découvrir avec le temps et les actions effectuées avec eux. Et avec plus de 40 heures de campagne, Cozy Grove nous propose une durée de vie qui pourra s’étaler sur plusieurs mois. Le studio nous indique qu’il souhaite créer une simulation de vie qui nous accompagnera dans le temps en effectuant de petites sessions de jeu.

Ainsi, il ne sera pas nécessaire de passer plusieurs heures par jour sur le jeu, mais seulement une petite demi-heure afin de s’évader du monde réel et d’y trouver un peu de joie. La direction artistique et la bande originale que nous pouvons entendre dans le trailer semble nous présenter un titre très relaxant et axé sur la découverte de l’île, afin de lui rendre ses couleurs vives disparues.

Cozy Grove est disponible dès maintenant sur Apple Arcade et fera son arrivée sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 8 avril 2021. De plus, des versions PS5 et Xbox Series X|S sont déjà planifiées et devraient voir le jour quelques semaines après la sortie sur les autres plateformes.