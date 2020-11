Animal Crossing: New Horizons se pare de son manteau blanc hivernal

Alors que l’automne est déjà bien entamée, il est désormais temps pour Animal Crossing: New Horizons de se plonger au coeur de l’hiver au moyen d’une nouvelle mise à jour gratuite. Si la neige n’est toujours pas visible sur votre île, c’est entièrement normal, puisque l’épaisse couche blanche (pas celle de mamie) n’arrivera que le 19 novembre, soit demain, pour tous les joueurs de l’hémisphère nord. Le confinement étant de nouveau de rigueur, vous allez donc pouvoir, en tout cas pour certains, profiter un maximum des festivités proposées.

Avant de nous attarder sur les ajouts, sachez que vous pourrez retrouver deux événements spéciaux à des dates bien précises. Pour commencer, la fête du partage se tiendra le 26 novembre sur la place de votre île, et vous permettra de réaliser une quête cuisinière afin de récupérer un cadeau spécial. Aussi, le jour des cadeaux du 24 décembre, un grand moment pour les habitants, vous pourrez aider l’adorable petit Rodolphe durant sa livraison de cadeaux, ce qui vous permettra au passage de récupérer le votre.

Mais de manière général, comme vous vous en doutez, la période de Noël sera parsemée de douceur, de friandises, de jouets, et de décorations en tout genre, afin de pouvoir vous glisser dans cette merveilleuse ambiance. Notre cher Tom Nook n’en oubliera d’ailleurs pas que malgré ses origines religieuses, la fête de Noël est avant tout le meilleur moyen de vous faire cracher un bon paquet de clochettes. Alors si vous avez le portefeuille bien rempli, n’hésitez pas à aller faire un crochet par la boutique, car à défaut de pouvoir vous rendre dans le rayon jouet de votre centre commercial IRL, celui de Tom Nook n’est sujet à aucune restriction.

Maintenant passons aux différentes améliorations apportées par cette mise à jour :

L’espace de rangement pourra désormais être agrandi pour atteindre 2400 emplacements ;

Vous pourrez à présent plonger dans vos rêves pour y visiter des îles aléatoires ;

Pour fêter les 3 ans du jeu mobile Animal Crossing: Pocket Camp, vous pourrez récupérer un smartphone aux couleurs de ce dernier, dans New Horizons ;

Le transfert de votre île et de votre personnage sur une autre console sera désormais possible. Autant dire que cette fonctionnalité sera idéale pour la sortie de la Switch Pro ou qu’importe comme celle-ci sera nommée ;

Un événement spécial aura lieu le 31 décembre à partir de 19h, afin de tous se réunir pour fêter comme il se doit le passage à la nouvelle année.

On vous laisse avec le trailer afin d’avoir tous les détails en image, et même si ça ne sera pas le jour de la marmotte, n’oubliez quand même pas vos bottes parce que ça va cailler demain dans Animal Crossing: New Horizons !