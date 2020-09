Animal Crossing: New Horizons – Préparez-vous à trembler de peur

Nintendo continue d’enrichir régulièrement son plus grand succès de l’année, après plusieurs mises à jour durant l’été et l’annonce d’une collaboration avec la licence Super Mario Bros, c’est donc sans grande surprise que Animal Crossing: New Horizons aura droit à sa mise à jour d’automne le 30 septembre, avec un événement spécial Halloween.

Au menu, il vous sera possible d’acheter des citrouilles, de les cultiver pour ensuite les récolter et les utiliser pour fabriquer des objets à bases de citrouilles. De quoi commencer à décorer votre île pour la grande soirée du 31 octobre, tout en commençant à accumuler des bonbons. Des costumes spéciaux pour Halloween seront aussi disponibles à la boutique des Sœurs Doigts de Fée.

Et quand viendra la nuit d’Halloween le 31 octobre à partir de 17h, tous vos résidents se rendront sur la place décorée avec leurs plus beaux costumes pour cet événement particulier puisque vous recevrez la visite de Jack’O. Donnez-lui vos bonbons et vous recevrez des récompenses liés au thème de la peur, mais faites attention à vos voisins qui pourraient vous jouer des tours s’ils ne reçoivent pas assez de bonbons.

Ainsi il vous sera possible d’apprendre de nouvelles réactions pour exprimer vos peurs aux autres résidents et le service NookLink de l’application Nintendo Switch Online aura droit à une mise à jour elle aussi. Celle-ci vous donnera la possibilité de créer de nouvelles grimaces mais aussi de les utiliser en jeu pour effrayer vos visiteurs.

Après l’ajout cet été de la possibilité de visiter des îles via les rêves, il vous sera désormais possible de créer une liste personnalisée afin d’accéder plus facilement à vos îles préférées. Une fonctionnalité bien pratique pour aller voir les décorations terrifiantes de vos amis.

Pour résumer, la mise à jour sera disponible dès le 30 septembre et l’événement d’Halloween le 31 octobre à partir de 17h. Nintendo n’est pas près d’abandonner Animal Crossing: New Horizons et continue d’apporter très fréquemment du contenu à celui-ci, on attend donc avec impatience cet événement et les prochains qui arriveront à l’occasion de l’hiver et des fêtes de fin d’année.