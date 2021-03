Un film d’horreur Animal Crossing en chantier… ou presque !

Alors là, c’est une nouvelle que l’on attendait pas, ou tout du moins pas complétement. Qu’une adaptation filmique du jeu vidéo Animal Crossing soit mise en chantier ne nous surprend aucunement, mais par contre que ce titre tout mignon soit transposé en long métrage horrifique déjà un peu plus. Alors certes, on trouve l’idée très originale, mais on doute sincèrement que cela arrive réellement un jour, et les lignes qui suivent vont éclairer votre lanterne sur le pourquoi.

Après avoir marqué l’année 2020 de son emprunte, comptabilisant tout de même près de 7 millions de vente et s’affichant comme LE jeu du confinement lors de sa sortie, Animal Crossing pourrait donc bien apparaitre au cinéma, mais dans un film qui sera sans doute tout sauf pour enfant, oubliez alors le PEGI 3 du jeu, même si on pense franchement qu’il s’agira avant tout d’un film d’horreur pour adolescent.

Vous vous demandez surement comment cette idée est arrivée sur la table. Eh bien sachez que tout part d’un petit court métrage nommé DON’T PEEK diffusé sur la chaine YouTube de son réalisateur, le dénommé Julian Terry. Très apprécié des fans du genre sur la plateforme de vidéos, et par nous autres à la rédaction aussi, son petit film de quelques minutes s’est fait remarquer au dernier festival SXSW.

Le métrage, qui dure environ 6 minutes, nous montre une jeune femme jouant à Animal Crossing sur sa Nintendo Switch dans sa chambre. Alors qu’elle s’aperçoit que ses actes ont des répercussions directes sur son environnement réel, elle voit apparaitre dans son jeu une créature inquiétante qui tente elle aussi de gagner sa chambre en s’échappant de son jeu. Voilà qui rappelle les plus effrayantes Creepypasta tournant autour de la licence de Nintendo.

Il a donc tapé dans l’œil un certain réalisateur du nom de Timour Bekmambetov (Wanted : choisis ton destin, Ben-Hur (2016), …) qui est littéralement tombé sous le charme du court métrage. Ni une ni deux, ce dernier a proposé à Julian Terry de produire un long métrage reprenant la trame de son essai, de lui offrir la chaise de réalisateur et de lui adjoindre Majd Nassif (The Current War) en tant que producteur et de placer le directeur créatif Pavel Bozhkov (Dark Web, Ben-Hur) à la supervision du projet.

Bon, à partir de là, il nous faut relativiser quelques points. On ne sait rien du futur contenu réel du film, il faut dire qu’il y a peu de chance que celui-ci s’appelle Animal Crossing ou même que le jeu de Nintendo apparaisse dedans. Car il n’est franchement pas sûr que l’entreprise japonaise qui voit en ce jeu une expérience familiale laisse Marie, Tom Nook et consorts devenir protagoniste dans un long métrage d’épouvante.

D’autant plus que ce n’est pas tant le jeu Animal Crossing qui prévaut dans le court métrage, mais plus le concept de son intrigue. Ce qui effraie ici, ce n’est pas le fait que des événements surnaturels tournent autour du titre de Nintendo, mais bien qu’une créature virtuelle devienne réelle et se matérialise dans la chambre de la jeune femme. Aussi, un autre jeu, même un n’existant pas, pourrait totalement faire l’affaire ici.

D’ailleurs, dans ce deal, Nintendo n’est nullement mentionné, et même s’il est quasiment sûr que la production essaiera de faire apparaitre le jeu dans le film, rien ne dit qu’elle y arrivera. On va donc attendre encore un peu avant de nous emballer outre mesure et nous réjouir pour le moment de voir un jeun réalisateur être aux rênes d’un projet d’envergure, car il semble avoir un certain potentiel.

Enfin, on vous propose de regarder Whisper, son court métrage tournant autour du dispositif Amazon Echo.