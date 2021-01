Animal Crossing: New Horizons continue à faire la fête !

Ça y est, l’année 2021 vient enfin de débuter depuis quelques jours déjà, et avec elle, son lot de nouveautés de toutes sortes. C’est peut-être aussi l’occasion pour certains d’entre vous de lancer ou de relancer ce bon vieux Animal Crossing: New Horizons pour y découvrir les dernières nouveautés. Si vous avez manqué de temps pour profiter des événements festifs de cette fin d’année, rassurez-vous, il n’est pas trop tard. En effet, les objets et activités du nouvel an sont encore disponibles, mais seulement pour une durée limitée.

Hi, everyone! I hope the new year is off to a great start for you. I just thought I'd remind you that Nook Shopping has some really neat New Year's items from different cultures around the world available now! They won't be there forever, so take a look if you're interested. pic.twitter.com/ok952SEWpn

— Isabelle (@animalcrossing) January 4, 2021