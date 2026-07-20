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ZA/UM (Disco Elysium) licencie 32 employés et perd la confiance des joueurs

Zero Parades: For Dead Spies

Rob

Sans doute né 20 ans trop tard, grand amateur de RPG et fan de lore à ses heures perdues. Que demander de plus finalement ?

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