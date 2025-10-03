ZA/UM ouvre la voie au premier syndicat reconnu du jeu vidéo britannique

Dans un secteur ravagé par les licenciements et l’instabilité permanente, les développeurs de ZA/UM ont choisi de se regrouper en syndicat, et surtout, ont obtenu que leur direction le reconnaisse officiellement. Un premier pas important pour l’industrie britannique, qui offre enfin aux salariés un cadre de négociation avec leurs employeurs.

Cet accord, passé avec l’Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), met en place un comité de représentants élus chargé de discuter régulièrement avec la direction des conditions de travail, des salaires et de la sécurité de l’emploi.

Derrière l’éclat de Disco Elysium

Pour ZA/UM, la syndicalisation vient surtout répondre à une histoire interne minée par les fractures et les rancunes, bien au-delà des coupes budgétaires. Après le triomphe critique de Disco Elysium, ses principales figures créatives, Robert Kurvitz et Aleksander Rostov en tête, ont été brutalement écartées, dans une mêlée d’accusations de fraude, de vol de propriété intellectuelle et de comportements toxiques.

Les enquêtes de People Make Games ont, entre autres, révélé un climat délétère, où les employés restés en poste se sont retrouvés à encaisser non seulement les secousses internes, mais aussi l’hostilité véhémente d’une partie du public. La chaîne The 41st Precinct a, elle aussi, multiplié les heures de témoignages d’anciens membres, offrant à ces travailleurs un espace de parole.

Zero Parades, l’épreuve du feu

Cette annonce intervient alors que le studio prépare Zero Parades, un RPG d’espionnage prévu pour 2026. Présenté comme un héritier plus frontal de Disco Elysium, le projet doit incarner la continuité artistique d’un studio malmené par son histoire. Mais derrière la communication, les enjeux sont limpides : prouver que le studio n’a pas été vidé de sa sève créative après de nombreux départs, et l’annulation de plusieurs projets. Et surtout, regagner la confiance des joueurs.

« Comme toute l’équipe, je souhaite que ZA/UM soit un lieu où les meilleurs talents créatifs souhaitent travailler, où ils savent qu’ils seront entendus, valorisés et qu’ils pourront donner le meilleur d’eux-mêmes.

Et nous sommes convaincus que Zero Parades en sera la preuve, car il est créé par une équipe qui se sent en sécurité et autonome. » – Ed Tomaszewski (président de ZA/UM depuis 2022) et extrait de l’interview de gamesindustry.biz, traduit par l’équipe.

On voudrait croire à ces promesses, mais dans une industrie qui a fait des licenciements massifs sa norme, l’expérience de ZA/UM reste un fragile contre-exemple. Rien ne garantit que cet équilibre dure, ni qu’il protège vraiment les équipes des prochaines secousses économiques.

Mais le plus important, c’est que ce syndicat reste une première historique : le tout premier à être officiellement reconnu dans l’industrie britannique du jeu vidéo, et c’est déjà une avancée que personne ne pourra effacer.