Une version TikTok de Disco Elysium, la pire idée qui soit.

Disco Elysium sera prochainement adapté sur mobile dans une version remaniée pour Android. On parle ici d’une vraie adaptation et pas d’un simple portage, et c’est ce qui nous chagrine.

Nous n’avons absolument rien contre le jeu mobile. Au contraire, nous sommes même les premiers convaincus que le support a donné naissance a de vrais grands jeux. Nos lecteurs les plus assidus ont pu nous lire louer le catalogue jeux vidéo de Netflix, par exemple, justement exclusivement mobile. Cependant, nous sommes aussi de ceux qui pensent que parfois, un titre et son support sont indissociables.

On imagine ainsi très mal un Beat Saber « à plat » sur une console de salon, les sabres manipulés aux stick directionnels (quel ennui !), un jeu comme A Normal Lost Phone perdrait beaucoup à être joué sur PC à la souris, Time Crisis ou Dance Dance Révolution ne sont plus grand-chose sans leurs accessoires…

Disco Elysium est un jeu qui prend son temps. D’ailleurs, le temps in game est géré particulièrement (il n’avance que lorsqu’on agit). C’est un jeu très littéraire, qui exige du joueur qu’il lise beaucoup, et qu’il construise peu à peu le personnage qu’il incarne. C’est un jeu exigeant, non pas au sens de « difficile », comme pour un titre de chez FromSoftware, mais parce qu’il demande beaucoup d’investissement, voire d’efforts, de la part du joueur.

Transposer le jeu sur le petit écran d’un smartphone aurait été un parfait contre-exemple de design et d’interface utilisateur, ne serait-ce que pour la quantité de texte qu’abrite le jeu, incompatible avec la surface d’écran offerte par un smartphone. Pour faire un Disco Elysium mobile, un véritable travail d’adaptation était nécessaire. Et le problème n’est pas là.

Le problème est dans l’intention. Denis Havel, directeur du studio et membre originel de l’équipe de développement de Disco Elysium déclare, cité par Eurogamer :

« Nous souhaitons captiver l’utilisateur de TikTok avec des séquences courtes de scénario, d’arts de sons, et finalement céer une toute nouvelle forme de divertissement profondément engageante » (traduit par la rédaction)

On passera ici sur les dramas qui ont fait exploser ZA/UM en plusieurs morceaux et sur la légitimité ou non de Denis Havel à continuer à exploiter la « marque » ZA/UM pour nous concentrer sur le véritable problème ici : malgré la formulation ronflante (« une toute nouvelle forme de divertissement »), l’équipe en charge de cette adaptation abandonne tout ce qu’est Disco Elysium sur l’autel de l’étude de marché.

Le jeu est sorti sans combat, sans traduction, avec énormément de texte à lire, écrit dans une langue très littéraire, pour ne pas dire complexe. Soit l’antithèse du hit casual et populaire. Et c’est, presque paradoxalement, ce qui en a fait un succès. En choisissant d’abandonner la radicalité de Disco Elysium pour en faire un produit « à picorer » (« snack size », verrait-on sur l’étiquette…) conforme avec les usages de Tik Tok, c’est une grande partie de la vision artistique du projet que l’on fait disparaître.

Entendons-nous, il ne s’agit pas ici de faire dans l’élitisme, et de se complaire dans la complexité d’un jeu qui ne serait pas accessible à tous simplement pour se sentir plus grand soi-même. Tant mieux si le jeu de ZA/UM devient accessible au plus grand nombre. Il l’est d’ailleurs déjà. La traduction, venue avec l’édition Final Cut, y a participé.

Le personnage principal de Disco Elysium est la « voix intérieure » du joueur. Faire une partie de 2 ou 3 minutes entre deux arrêts de métro permettra peut-être de pouvoir jeter un œil curieux aux superbes peintures que sont les environnements du jeu, mais c’est aussi la garantie de passer à côté de ce dernier.

« Avec cette adaptation, Disco Elysium devient plus accessible que jamais. Cette réimagination est désormais construite pour s’adapter à la façon dont les gens jouent sur mobile, permettant d’en profiter sans efforts, par petite touches. Comme un Livre audio devrait être » – Chris Priestman, responsable de la narration, cité par Eurogamer et traduit par la rédaction

Est-il vraiment utile de revenir sur tout ce qui ne va pas dans cette déclaration ? À écouter Chris, inutile de perdre du temps et de l’energie à développer cette adaptation : regarder la captation d’une partie sur YouTube permettrait également « d’en profiter sans efforts, par petite touches ». Mais voilà : ce n’est plus du jeu vidéo, si on ne joue pas, Chris !

La version TikTok de Disco Elysium sera peut-être « ce qu’un livre audio devrait être » ; elle a toute les chances également d’être aussi éloignée que possible de ce qu’un jeu vidéo devrait être…