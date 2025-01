Un crowdfunding pour Hopetown, l’un des successeurs à Disco Elysium

L’histoire tumultueuse autour des batailles judiciaires de Disco Elysium ces dernières années a marqué un chapitre particulièrement triste dans notre industrie. Pourtant, de nombreux projets sont en train de naître des cendres du C-RPG de ZA/UM. Parmi eux, un nouveau studio nommé Longdue Games vient de dévoiler son premier projet : Hopetown.

Le titre nous plonge dans une ville minière au bord de l’effondrement, un décor aussi fragile que ses habitants. Vous incarnez un journaliste exilé par sa riche famille après un scandale retentissant. Votre mission : découvrir ce qui se cache derrière un incident meurtrier qui menace de faire exploser cette poudrière sociale.

Présenté comme le successeur spirituel de Disco Elysium, Hopetown promet beaucoup de choses, dont une immersion narrative et émotionnelle sans précédent. Le gameplay repose sur le concept du « les mots sont des armes ». En tant que journaliste, vos dialogues sont votre principal outil.

Serez-vous un provocateur chaotique, un conspirateur manipulateur ou un enquêteur implacable ? Grâce au système de psychogéographie, vos décisions, vos conversations et même vos souvenirs influencent les lieux et les relations, transformant les émotions vous entourant en mécaniques de jeu :

« Et ce ne sont pas seulement les vies et les relations des autres qui sont entre vos mains. Grâce au système de psychogéographie, les mécaniques traditionnelles comme les clés et les leviers sont remplacées par des émotions, des souvenirs et des conversations. Votre esprit, ainsi que celui des personnes qui vous entourent, devient l’outil pour ouvrir des portes, transformer les environnements et redéfinir les relations. La progression ne dépend pas simplement de la résolution d’énigmes ou de la collecte d’objets — elle se gagne difficilement, en naviguant dans les méandres de votre propre psyché fracturée et en affrontant les répercussions physiques et émotionnelles.

Comment diable faire tout cela ? En parlant aux gens : découvrir ce qui les anime, ce qui les fait pleurer, ce qui les met en colère, ce qui fait d’eux… eux. »

– Extrait du site de Longdue Games (traduit par la rédaction)