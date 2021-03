Disco Elysium – Censure et “panique morale” en Australie

Panic At The Disco ! Disco Elysium, assez unanimement considéré comme un chef d’œuvre du RPG, et même du jeu vidéo, a été interdit en Australie. C’est le processus de classification qui a mené à cette décision. L’équivalent de notre PEGI local, chargé de décider si le jeu est plutôt destiné à un public de 3+ ou de 18+, a finalement décidé que le jeu n’était pour personne, et l’a tout bonnement censuré.

Ce qui lui est reproché, c’est pêle-mêle de “mettre en scène de la consommation de drogues, des crimes, de la cruauté, de la violence, et des comportement non-acceptables”. Et ce d’une façon qui serait “contre les standards de morale, de décence et de bienséance d’habitude acceptés par les adultes raisonnables”.

Même en adhérant au discours de l’organisme de classification, on voit bien la méconnaissance du titre en question. Et si on ne peut pas nier que la “bienséance” peut-être malmenée par Disco Elysium (après tout, le jeu commence par une gueule de bois monumentale…), ce n’est jamais gratuitement. La construction morale du personnage, le fait qu’il réfléchisse à ses actes et à leurs conséquences, sont au cœur du gameplay.

Et puis, ces classifications sont surtout là pour guider les parents et “protéger” les enfants (si toutefois il faut les protéger de quelque chose…), et Disco Elysium n’a absolument pas ce public en ligne de mire. Au contraire. Appartenant à un genre bien rétro, avec des tonnes de textes à lire, il servirait plutôt de repoussoir vis à vis des très jeunes. Si les organismes de classification ne connaissent même pas les titres sur lesquels ils sont sensés statuer…

Cette rare décision a toutefois eu la bonne idée de soulever un débat en Australie sur le statut du jeu vidéo. Ron Curry, responsable de l’IGEA (Interactive Games & Entertainment Association, le SELL local) regrette ainsi :

“La triste réalité est que le système de classification national s’appuie sur un ensemble bien plus strict de règles pour le jeu vidéo qu’elles ne le sont pour plus ou moins tout autres contenus, nous ramenant au début des années 90, époque à laquelle ces règles ont été mises en place et où les jeu vidéo étaient associés à une forme de panique morale, et certainement pas traités comme le media mainstream et la discipline artistique qu’ils représentent aujourd’hui.”

Chez nous aussi, le jeu vidéo a cette image qui lui colle à la peau. Responsble dès qu’il y a un fait divers, récemment classifié comme maladie mentale, ou presque… Tout en étant paradoxalement devenu “essentiel” ces derniers jours !

En attendant, Disco Elysium reste disponible chez nous sur PC, et le sera dans quelques jours sur consoles. De plus, depuis la mise à jour Director’s Cut, il bénéficie d’une traduction intégrale en français ! On serait vous, on n’hésiterait pas longtemps à se plonger dans cet incroyable titre…!