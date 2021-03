Disco Elysium: The Final Cut se date pour fin mars

Si vous ne connaissez pas Disco Elysium, autant dire que vous avez loupé l’un des plus grands jeux de ces dernières années. Alors certes ce n’est pas un AAA ultra marketé et formaté, mais il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de jeux comme Hadès ou encore Outer Wilds, il s’est créé une grosse réputation auprès des joueurs et des critiques, glanant même pas mal de prix au passage lors de diverses cérémonies et événements.

Sorti en le 15 octobre 2019 sur PC, Disco Elysium fut une réelle bonne surprise et devint rapidement l’un des touts meilleurs RPG de ces dernières années. Faut dire qu’avec sa superbe direction artistique, son écriture fantastique, ses thématiques profondes et variées, un gameplay original, de nombreuses possibilités d’évolution et une très bonne durée de vie, amplifié par une grosse rejouabilité, le jeu de ZA/UM a de quoi se faire entendre.

On sait depuis quelque temps déjà qu’une version console (et Stadia) est sur les rails, du moins dans un temps premier pour les supports PlayStation, aussi bien sûr ancienne que sur nouvelle génération. Ce que l’on ne savait pas par contre c’est quand est-ce que cette mouture console verrait le jour. Et c’est aujourd’hui chose corrigée par Humble Bundle, l’éditeur, qui vient de communiquer la date de sortie de la bête.

Disco Elysium: The Final Cut sortira donc le 30 mars prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Google Stadia. Il s’agira là, comme annoncé, d’une nouvelle version du jeu ajoutant notamment des voix et du nouveau contenu inédit au jeu. Pour ceux qui possèdent déjà le titre sur PC, pas de panique, cette mouture améliorée vous sera offerte gratuitement.

Au rayon de ces nouveautés, The Final Cut nous proposera donc un doublage intégral de tous les personnages du jeu, de nouvelles orientations politiques qui nous permettront d’emprunter de nouveaux chemins ou encore de nouveaux lieux à visiter. Des quêtes inédites seront aussi au rendez-vous, alors que de nouvelles options de dialogue et de progressions ont été apportées au jeu de base.

Bien évidemment, Disco Elysium: The Final Cut sera totalement jouable au pad, on pourra même customiser nos touches, et sur PS5 le jeu offrira une résolution en 4K à 60 FPS. Aussi, et c’est quelque chose que tout le monde attend, la langue française sera bien au rendez-vous lors de cette sortie, enfin comme dirait l’autre.

Rendez-vous donc à la fin du mois pour découvrir Disco Elysium: The Final Cut sur consoles et PC. Voici d’ailleurs un tout nouveau trailer diffusé pour l’annonce de la date de sortie de cette version.