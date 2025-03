Project [C4] – Le prochain chef d’œuvre de ZA/UM (Disco Elysium) ?

Si le très estimé Disco Elysium n’aura jamais de suite, il est sans doute très possible de voir en les prochaines œuvres de son développeur des suites spirituelles. Et, en ce sens, elle est sûrement plus qu’attendue par le public ayant succombé à la précédente œuvre susmentionnée. Mais, dans un même temps, ce niveau d’attente-ci ne peut-il pas être délétère au prochain titre du studio, titre qui se dévoile un peu aujourd’hui ?

Ainsi, ZA/UM attire l’attention sur un certain Project [C4]. Un jeu encore mystérieux qui, cependant, dévoile ses grandes lignes : il s’agira d’un titre d’espionnage traitant de divers sujets (trahison, substances psychoactives…) qui trouvera, semble-t-il, son inspiration de grandes œuvres du genre telle La Taupe de John le Carré. Et, sans en savoir plus quant à ses mécaniques, on n’est pas sans ignorer l’utilisation d’un « système de jeu de dés » ou encore l’existence de dialogues à choix multiples. Un dernier élément qui, d’ailleurs, aura une importance telle qu’il influera sur l’histoire même. Comment ? À la manière d’un Disco ? On verra bien…

Toujours est-il que l’écriture de cette prochaine œuvre sera très probablement scrutée avec intérêt, voire avec quelques craintes, quand l’on connaît la situation qu’a traversée ZA/UM. En effet, comme rapporté précédemment, la société est elle aussi (à l’instar d’un grand nombre d’acteurs de l’industrie) passée par la moulinette du licenciement (et autres départs) laquelle a touché en grande partie l’équipe initiale, et donc les têtes pensantes, de Disco Elysium.

Est-ce pour autant le signe d’une qualité moindre pour le titre qui s’annonce ? En tout cas, ce n’est pas un signe qui va en sa faveur, d’autant qu’une autre nouvelle concernant le studio aura tendance à apporter un peu d’inquiétude supplémentaire à l’avenir qui se dessine pour lui. Une nouvelle, révélant l’adaptation mobile de Disco Elysium, qui semble trahir une intention axée vers des prétentions commerciales plus exacerbées que vers une volonté de transmettre une vision artistique solide.

Malgré les craintes, ou plutôt à cause de ces craintes, Project [C4] avive notre intérêt. D’autant qu’il est décrit par son créateur comme révolutionnaire, allant même jusqu’à réinventer tout le genre qu’est le RPG… Rien que ça ! Pourvu que ces ambitions-ci ne soient pas démesurées et que ZA/UM ne tombe pas dans la facilité. Une facilité, synonyme d’une certaine emprise de son passé, qui consisterait tout simplement à ré-exploiter (en dénaturant bien entendu) la formule qui a fait sa réputation.