Le futur des jeux Yakuza/ Like a Dragon sera révélé le 24 septembre.

C’est en marge du Tokyo Game Show, prévu pour se tenir du 25 au 28 septembre, que le studio Ryu Ga Gotoku, créateur de la franchise Yakuza/ Like a Dragon, tiendra son événement annuel baptisé RGG Summit pour présenter ses futurs jeux et parler de ses projets. Et la filiale de SEGA pourrait bien avoir une tonne de choses à nous montrer.

On attend d’abord des détails sur Stranger Than Heaven, annoncé en juin dernier par le biais d’une bande annonce narrative. On ne sait encore rien de ce jeu, ni au niveau du gameplay, ni au niveau du scénario. Tout ce qu’on peut deviner d’après les premières images, c’est qu’in s’agira d’une aventure à l’ambiance « film noir », situé dans un Japon du début du XXème siècle. Aura-t-il des liens narratifs avec la saga Like a Dragon ? Retrouvera-t-on le beat’em all des débuts de la franchise Yakuza ? Certaines images du trailer laissent aussi penser qu’on y reverra les activités de détective du jeu Judgment…

Comme annoncé dans le Nintendo Direct Partner Showcase de cet été, les deux Yakuza Kiwami sont portés sur Switch 2, et seront disponibles dès le 13 novembre prochain. Contrairement au portage de Yakuza 0, il ne semble pas que ces deux titres bénéficieront de contenu supplémentaire. Même s’il n’y a pas grand-chose de plus à dire sur cette sortie, les deux Kiwami devraient bénéficier d’un petit segment lors du RGG Summit.

Par ailleurs, on sait aussi que SEGA a confié à Ryu Ga Gotoku la licence Virtua Fighter. Quelques images du jeu en cours de développement ont déjà été présentées, notamment lors de l’EVO 2025, mais on attend des choses plus définitives pour voir si le titre aura de quoi tenir tête aux gros représentant du genre, voire prendre la relève de Street Fighter 6, Tekken 7 ou Mortal Kombat 1.

Enfin, et surtout, on espère avoir des informations sur le prochain grand jeu Yakuza/ Like a Dragon. Le dernier épisode majeur, Infinite Wealth, est sorti il y a maintenant plus d’un an et demi, et l’on est impatient de savoir quelle direction va prendre la saga. On n’imagine pas une conférence Ryu Ga Gotoku sans annonce concernant sa licence majeure…

En attendant d’en savoir plus sur le jeu que Toshihiro Nagoshi est parti développé avec NetEase, qui, selon certaines rumeurs, aurait décidé de déjà fermer Nagoshi Studio une fois le jeu sorti, les fans de Kiryu Kazuma et d’Ichiban Kasuga se donnent donc rendez-vous pour le RGG Summit, suivi d’un RGG Direct, le 25 septembre prochain, 5h00 du matin heure française