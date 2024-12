Test On Your Tail – Yakuza chez Ghibli

Et si un jeu vidéo nous permettait d’entrer dans les cartes postales chantées par Lilicub dans « Voyage en Italie » (« faire une virée à deux/tous les deux sur les chemins… », vous vous souvenez ?) ou par Daho dans « Week-end à Rome » ? Alors que la saison froide bat son plein, On Your Tail nous invite à prendre des vacances virtuelles sur la côte italienne, emmitouflé dans un plaid, bien au chaud, pour une aventure cozy et mignonne, mais pas que…

(Test d’On Your Tail sur PC réalisé via une copie commerciale du jeu)

E vola vola si sa…

Diana se destine à une carrière d’autrice. Seulement voilà, l’inspiration manque. Pleine de doutes, elle partira sur un coup de tête pour un petit séjour dans le village côtier de Borgo Marina où elle espère trouver repos et inspiration. Évidemment, rien ne se passera comme prévu, et rapidement, Diana se retrouvera au cœur d’un mystère qui la changera en détective…

Gentil, le mystère (une étrange voleuse qui n’a rien emporté…), car on est bien dans cette famille de jeux dits cozy : pas d’arme, pas de combat, pas de game over… On est en vacances après tout ! Mais attention, comme on le verra ci-dessous, cela ne signifie pas une absence totale de difficulté, même si tout est relatif…

Dès le générique, on se retrouve au cœur d’une ambiance carte postale des plus charmantes, un peu cliché, avec la Vespa, le vent dans les cheveux, et la musique pop sucrée un peu rétro qui accompagne le voyage de Diana. Tout est coloré, lumineux, et les personnages, des animaux anthropomorphes (d’où le jeu de mots du titre), rajoutent une épaisse couche de mignonnerie qui nous fait plonger immédiatement dans l’univers du jeu.[/caption]

Like a (cute) Dragon

Nous en avons été les premiers étonnés quand elle nous est venue en tête, mais la comparaison qui va le mieux à On Your Tail, c’est Yakuza/Like a Dragon !

Comme dans le premier jeu de la saga, On Your Tail nous propose une sorte de petit open world, circonscrit au village de Borgo Marina. Et si le scénario du jeu repose sur le fil rouge de l’enquête nous mettant sur les traces de la mystérieuse voleuse, on aura l’occasion de s’adonner à une foule d’activités secondaires, qui seront autant d’occasions de pratiquer des mini-jeux.

Ainsi, on pourra jouer aux billes (pas le mini-jeu le plus fun), pécher, cuisiner, faire du bateau, cueillir des fruits, réaliser des défis photos… Mais aussi assumer, là encore, comme dans les aventures de Kiryu, différents jobs, comme celui de serveuse (avec un mini-jeu assez cool, même si on en fait vite le tour), de factrice (ce qui permettra de se familiariser avec la carte du village), ou encore la gestion d’une boutique de gelato, spécialité glacée italienne qui tient une place importante dans le jeu ! Il s’agira aussi de développer ses relations avec les habitants de Borgo Marina, et même de se faire des amis.

Le studio qui développe les jeux Like a Dragon avait ajouté un (gros) mini-jeu façon Animal Crossing dans le dernier épisode en date. On Your Tail va plus loin et mixe avec une étonnante réussite ces deux expériences !

On board !

Beaucoup de références et de citations, donc, mais le titre arrive aussi avec des choses à proposer. Ainsi, la progression dans le scénario passe par la résolution de différentes affaires (qui seront évidemment liées). On commence par collecter des indices via des séquences qui peuvent rappeler les enquêtes de Batman dans les jeux de la trilogie Arkham (encore une citation…), puis le jeu passe en phase de résolution.

Graphiquement, la scène devient alors une sorte de jeu de plateau, et les personnages des pions, et il s’agira de reconstituer les événements en associant des cartes (représentant les indices collectés juste avant) et en les jouant dans le bon ordre. C’est dans ces phases que le « cozy game » peut aussi montrer un peu de résistance : toutes les résolutions de ne sont pas aisées, et même certaines, vers la fin de l’aventures, se sont montrée relativement complexes. On a même dû sortir notre bloc-note pour venir à bout de l’un des niveaux !

C’est peut-être aussi l’une des limites du jeu. Toutes ces phases de résolutions ne nous donnes pas forcément les clés pour venir logiquement à bout du niveau, et il faut parfois passer par des techniques de « brute force » (ou alors, c’est que quelque chose nous a échappé ?). De même que certaines missions nous imposent des allers-retours parfois un peu longuets dans une carte dépourvue de point de téléportation.

Mais ces quelques points négatifs et les petits raccourcis scénaristiques sur lesquels on ferme bien volontiers les yeux ne viennent que légèrement ternir un très joli tableau, et l’on sort de l’aventure On Your Tails comme on repart d’un séjour de vacances qu’on a particulièrement apprécié : content d’être venu, un peu triste de repartir.

Joli, avec sa 3D naïve qui permet de faire du beau avec des moyens relativement modestes, On Your Tail brille par sa direction artistique de « Blacksad mignon », aussi bien en 3D qu’en 2D (et même encore plus en 2D, sur les cartes, etc…), la construction d’un Borgo Marina qui sent les vacances, et la richesse de son gameplay, multipliant les propositions. On est vraiment dans un Yakuza chez Ghibli !

Certes, tout n’est pas parfait, et on pestera sur quelques énigmes peut-être un peu moins bien écrites, ou des quêtes FedEx chronophages. Mais rien qui n’empêchera d’apprécier le voyage et d’être touché par la douce mélancolie de la fin du jeu. Le développeur italien s’appelle Memorable Games, et on peut dire qu’ici, ce n’est pas de la publicité mensongère !