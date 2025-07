Wuchang: Fallen Feathers – La version PC sous le feu des critiques

Sorti le 24 juillet dernier, Wuchang: Fallen Feathers est le dernier Souls-like populaire en provenance de l’empire du milieu. Plutôt bien reçu globalement, la distinction doit se faire entre la version console, dont notre test arrive très prochainement, et sa mouture PC qui souffre d’énormément de problèmes techniques. Et comme il est de coutume dans ce genre de situation, les joueurs s’en donnent à cœur joie et plombent la note du jeu. Actuellement, sur Steam, le titre ne récolte que 38 % d’avis positifs tandis que sur Metacritic, le titre plafonne à 7,2 / 10 selon les joueurs.

Forcément, chez Lenzee, le studio de développement, les développeurs travaillent d’arrache-pied à la correction des problèmes les plus handicapants, surtout que certains concernent des anomalies sur des bonus de précommandes et autres éléments supplémentaires payants :

« Nous nous engageons pleinement à enquêter sur ces problèmes et à les résoudre au plus vite. Notre équipe accorde la plus grande priorité à ces problèmes et s’efforce de les résoudre et de les gérer rapidement afin de vous garantir la meilleure expérience de jeu possible. »

Des problèmes qui auraient sans doute pu être évités si les phases de tests, de plus en plus négligées au sein des studios de développement, avaient été correctement effectués. Car au-delà du cas de Wuchang: Fallen Feathers, de plus en plus de jeux sortent dans des états déplorables, et encore plus sur PC ou, à la décharge des développeurs, l’optimisation, du fait de la multiplicité des configurations possible, est particulièrement complexe.

Toutefois, quand bien même cette optimisation serait difficile à mettre en place, on n’a pas l’impression que des efforts soient fait en ce sens. Ce ne sont pourtant pas les moyens qui manquent, avec par exemple des version démo ou beta qui permettraient de débusquer les problèmes les plus importants. Et à défaut de pouvoir tenir des délais, il est sans doute plus judicieux de reporter la sortie de son jeu, que de la précipiter, et finalement s’hypothéquer des ventes.

Alors effectivement, Wuchang: Fallen Feathers effectue un lancement prometteur, avec notamment un pic de joueur à plus de 130 000, et des correctifs devraient très rapidement être rendus disponibles, mais on ne peut s’empêcher de penser que ces problèmes techniques gâchent son potentiel commercial. Une vente aujourd’hui perdue ne sera pas forcément récupérée plus tard, alors qu’à l’inverse, avoir un jeu peaufiné dès sa sortie peut permettre de déclencher une spirale positive (si le jeu en lui-même est qualitatif, cela va sans dire). À bon entendeur.