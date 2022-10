We who are about to die – Force et honneur, Gladiateur

Ceux qui vont mourir dans We who are about to die vous saluent ! Place aux combats, à l’honneur et la gloire ! Ce jeu a été pendant cinq années le travail d’un seul développeur, Jordy Lakiere, basé en Flandres Occidentale, en Belgique. Il a reçu une bourse du programme Epic Megagrant qui aide financièrement les développeurs et, de plus, il a été nominé lors du Tiny Festival de Steam et a été favori pour devenir champion. Un bon palmarès de départ pour un jeu indé !

Même si les jeux dont le thème est l’époque des gladiateurs ne sont pas monnaie courante, cette petite niche existe depuis très longtemps. Il y a eu Ludus récemment, Gladiux qui devrait sortir en 2023 ou même Gladiators of Rome, en 2002. D’ailleurs, certains éléments de We who are about to die rappellent fortement ce dernier.

Découvrons un peu votre ludus qui se situe dans un monde fictif du nom de Terantia. En premier lieu vous jouez le rôle de laniste. C’est vous qui allez équiper vos esclaves, les entraîner ou en acheter de nouveaux dans le but de gagner des combats dans l’arène pour vous remplir les poches. Vous aurez donc un peu de gestion et certains choix à faire pour éviter de finir sur la paille.

Le jeu est un Roguelite, c’est-à-dire que vos combattants mourront sans doute pendant leur carrière. Il vous faudra donc former de nouveaux esclaves pour les hisser au rang de champion. Et d’ailleurs, c’est vous qui allez diriger vos petits gladiateurs dans l’arène. Vous vous retrouverez alors en vue à la troisième personne sur un système de combat qui rappelle un peu For Honor, avec des directions d’armes à prendre en fonction des défenses ou attaques ennemies. Vous allez pouvoir également récupérer des armes ou des boucliers au sol qui vous offriront un panel étendu de possibilités. Pour le moment, il y z huit classes d’armes différentes. Même si gagner et survivre sera votre principale motivation dans l’arène, il va falloir compter sur la foule. Grâce à un système dynamique, vous devrez également divertir vos spectateurs pour augmenter votre popularité et vos revenus.

Arriverez-vous au rang de légende de l’arène ? Votre ludus connaîtra-t-il la gloire jusqu’aux confins de l’empire ? Les réponses à ces questions vous attendront dans We who are about to die. Sur ce, « Ave Imperator, morituri te salutant » !