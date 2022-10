Cannes Gaming Festival – Le jeu vidéo aura sa montée des marches !

Après sa remise des prix à l’industrie des jeux vidéo façon Césars pour le cinéma (la cérémonie des Pégases), la France aura aussi son festival jeu vidéo à l’image du Festival de Cannes. Et pour que l’inspiration soit flagrante (et peut être aussi pour grignoter un bout du prestige du dit festival), ce nouveau festival français des jeux vidéo aura lieu… sur la Croisette : ce sera le Cannes Gaming Festival.

« Gaming », et non pas jeux vidéo, car l’évènement aura bien entendu une ambition qui portera hors des frontières du pays. Comme pour le festival international du cinéma, un jury sera nommé et chargé de remettre des Palmes, dont la plus prisée sera évidemment faite d’or. Un jury qui sera international, et constitué de « personnalités légitimes, connues et passionnées » promettent les organisateurs.

La présentation officielle de l’évènement indique en outre que « la première édition va se concentrer sur la cérémonie de remise de prix. Il est prévu une grande parade festive avec de 200 à 300 cosplayeurs, puis une montée des marches innovante avec notamment de la réalité augmentée. La cérémonie sera commentée en direct sur Internet par quatre ou cinq streamers majeurs venus de plusieurs pays et qui seront présents dans la salle. » Le festival devrait, pour ses éditions suivantes, s’étendre sur cinq jours et inclure un marché et des rencontres dédiés aux professionnels (comme pour le Festival de Cannes, quoi…).

Si on se réjouit de voir le jeu vidéo prendre une part de plus en plus importante en tant que loisir culturel, et plus simplement comme industrie, on reste dubitatif sur les personnalités à l’initiative de ce nouveau rendez-vous, monté par Robin Leproux (passé par les directions du PSG et de M6, aujourd’hui propriétaire d’une salle de gaming à Paris, l’Espot – ce qui lui donne ici une relative légitimité) et la boite de communication Auditoire, dirigée par le fils du patron d’M6, une entreprise qui ne semble avoir aucun lien particulier avec le jeu vidéo. L’imitation revendiquée de la cérémonie dédiée au cinéma, rendez-vous « à l’ancienne » qui fêtait ses 75 ans lors de la dernière édition, n’est pas pour nous rassurer.

Alors que l’E3, qui a promis de revenir plus fort en 2023 est toujours en état de coma artificiel, et que le Summer Game Fest de Geoff Keighley a eu peine à convaincre, on espère – bien que ce ne soit pas ce qui semble se dessiner – que le Cannes Gaming Festival saura imaginer la formule qui permettra de réenchanter les rencontres autour du jeu vidéo. Réponse le 26 octobre 2023.