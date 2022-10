PGW 2022 – Exposants, jeux, esport, tout ce qu’il faut savoir !

Cela faisait depuis 2019 que les joueurs n’avaient pas foulé le parquet des halls de Paris Expo porte de Versailles pour assister à leur convention de jeux vidéo préférée : la Paris Games Week. La convention a lieu à Paris depuis une dizaine d’années maintenant et se tient sur cinq jours consécutifs. L’occasion pour les joueurs venus des quatre coins de la France de se retrouver afin de partager ensemble leur passion et d’assister à divers évènements tels que des concours de cosplays, des compétitions de jeux vidéo, des conférences ou encore des distribution de goodies.

Mais surtout, la PGW propose une multitude de stands afin de pouvoir tester des jeux en avant-première. Celle-ci est également l’occasion de rencontrer ses influenceurs et streamers préférés, de quoi repartir avec de beaux souvenirs.

Cette année, la PGW fait son grand retour avec une édition 2022 dite restart qui a lieu du 2 au 6 novembre 2022 et nous avons une petite liste des exposants présents ainsi que quelques jeux disponibles en version démo, et ces informations vont en réjouir plus d’un. En effet, la PGW 2022 nous dévoile son programme et comme d’habitude, ça promet ! Parmi les exposants présents, on compte notamment Bandai Namco, Capcom, Nintendo, Playstation, Ubisoft, Xbox ou encore SEGA pour ne citer qu’eux. Concernant les jeux disponibles, voici ce que l’on sait :

Si vous avez une âme de danseur, Ubisoft vous donnera rendez-vous sur son stand et sa scène afin de tester en exclusivité Just Dance 2023, prévu pour le 22 novembre 2022. Mais l’éditeur proposera également de jouer à Mario + The Lapins Crétins : Sparks Of Hope sur ses bornes.

L’éditeur Bandai Namco proposera, quant à lui, de tester des jeux comme One Piece Odyssey ou encore Park Beyond, prévus pour 2023. Le stand organisera des compétitions entre joueurs sur les cinq jours de convention afin de pouvoir s’affronter sur des jeux comme Tekken 7, Jojo’s Bizarre Adventure ou encore Dragon Ball FighterZ !

Le stand PLAION proposera aux joueurs de tester pour la première fois en France les jeux Sonic Frontiers et Like a Dragon Ishin! de l’éditeur bien connu SEGA. L’éditeur proposera également aux joueurs de tester Let’s Sing 2023 avec à la clé des places de concerts !

Le stand Xbox proposera Forza Horizon 5 à l’essai ainsi que Microsoft Flight Simulator, Age of Empires ou encore Pentiment. Le stand mettra également en place un espace dédié au Xbox Game Pass sur lequel nos joueurs pourront découvrir quelques titres à venir et des jeux made in France, afin de mettre en lumière le savoir-faire des français dans l’univers vidéoludique.

Capcom permettra aux fans aguerris de jeux de combat de pouvoir tester le sixième opus de Street Fighter, prévu pour 2023. Dans la version disponible à la convention, huit personnages seront jouables afin que tout le monde y trouve son bonheur !

L’Esports Virtual Arena (EVA) fera son grand retour et permettra aux joueurs durant toute la semaine de tenter l’aventure en réalité virtuelle !

Enfin, peut-on espérer pouvoir tester du côté de Playstation et Nintendo des jeux comme God Of War Ragnärok, Hogwart’s Legacy, Pokémon Écarlate et Violet ou encore Zelda: Tears of Kingdom ? Réponse à la convention !

Et côté influenceurs, ça donne quoi ? Cette année, la scène PGW 2022 s’associe à la Fnac pour nous permettre d’assister à des tournois entre streamers, et on a déjà quelques noms !

Skyrroz, Kaatsup, Linca et Little Big Whale seront présents pour s’affronter au cours de parties en 2 contre 2 sur Call of Duty le 4 novembre à 15h10 !

Le 5 novembre à 15h30, le streamer et animateur de radio Domingo fera face à son équipe sur League of Legends !

Et enfin le 6 novembre à 17h, Fuze III donnera à ses abonnés l’occasion de jouer à Minecraft avec lui !

Nous en saurons bientôt plus sur ce PGW 2022 déjà très prometteuse, le retour de la convention risque de ramener énormément de monde, on l’attendait tellement après deux éditions manquées ! Pour rappel, le salon aura lieu entre le 2 et le 6 novembre 2022.