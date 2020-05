La PGW 2020 annulée à son tour

Le grand rassemblement des gamers et de l’industrie en France, la Paris Games Week, est donc à son tour victime de l’épidémie de COVID-19. la PGW 2020, qui devait se dérouler du 23 au 27 octobre prochain, déclare forfait. Alors que le déconfinement se profile et qu’on se prépare à retrouver une activité plus ou moins normale, on voit que les conséquences de l’épidémie vont aller bien au-delà de l’été.

Voilà le communiqué de l’organisation qu’on peut retrouver sur la page officielle de la Paris Games Week :

« Chères joueuses, chers joueurs,

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons pris la difficile décision d’annuler la Paris Games Week, initialement prévue du 23 au 27 octobre 2020 et qui marquait notre 10ème anniversaire.

Le contexte actuel et la nécessaire anticipation des complexités techniques et logistiques d’un événement tel que la Paris Games Week nous contraignent à annuler cette édition.

Cette année devait être particulière, en raison d’une actualité très riche, et d’une édition anniversaire que nous avions hâte de célébrer avec vous.

Nous allons travailler avec l’ensemble des acteurs de l’industrie pour que cette année 2020 reste l’occasion de continuer à vivre ensemble notre passion et préparons dès à présent la plus belle des éditions pour nos retrouvailles l’année prochaine.

À très bientôt,

L’équipe de la Paris Games Week »

Comme l’E3, l’équipe se consacre alors dès aujourd’hui à la préparation du salon pour l’année suivante, la PGW 2021. Rappelons que l’autre gros événement européen, la Gamescom, qui se déroule chaque année à Cologne en Allemagne fin aout est elle aussi annulée pour l’année 2020.