Warlords Under Siege – Entre rogue-lite, castle defense et deck building

En attendant Noël, nous vous proposons de découvrir Warlords Under Siege prévu pour le 2 décembre 2022, c’est un petit jeu développé par Redkar Limited et qui fera la joie des amateurs de rogue-lite et de défense de châteaux. En revanche, le jeu n’est pas disponible en français, en tout cas à l’heure actuelle. En quoi ce jeu est-il intéressant ? C’est son mélange improbable de différents genres qui le rend plutôt intéressant.

Le Castle Defense

Vous avez la charge d’un campement qu’il va falloir fortifier contre des vagues d’ennemis en temps réel. Ce qui signifie que dans ce jeu, vous ne choisissez pas quand lancer la prochaine vague. Vous avez donc des bâtiments qui produisent des ressources, d’autres des unités que vous pourrez diriger sur le terrain pour vous aider et enfin des murs et des tours pour vous protéger. Dans ces conditions, il va vous falloir réagir vite et bien pour tenir le plus longtemps possible, et cela aura un intérêt, car au fil de votre partie, vous allez gagner de l’or que vous pourrez dépenser dans le menu.

Le Rogue-lite

C’est là que nous entrons dans le côté Rogue-lite du jeu. L’or vous permet d’acheter des améliorations passives pour votre petite ville qui faciliteront vos prochaines tentatives. Le jeu allant crescendo dans sa difficulté, cela ne sera pas de trop, car si au début, ce ne sont que quelques troupes de gobelins qui vous attaquent, c’est une véritable invasion qui vous attend au final. Néanmoins, le cœur du jeu se trouve dans l’achat de différentes cartes que vous allez pouvoir ajouter à un deck. L’achat des cartes est sous forme de boosters qui vous donneront trois cartes. Nous entrons donc dans notre dernière phase de gameplay.

Le Deck Building

Pendant votre partie, vous allez engranger des points qui vont finir par débloquer un choix entre trois cartes de votre deck. Comme vous l’avez sans doute compris, c’est là où va résider une grande partie de la dimension stratégique du jeu et aussi qui va définir son bon déroulement (ou non). Ces cartes vont définir si vous allez pouvoir construire un bâtiment, upgrade un autre, donner des bonus de résistance ou même invoquer des unités.

Le grand travail de réflexion se fait donc avant la partie lors de la construction de votre deck. Est-ce que vous souhaitez un très grand deck avec peu de chances de tomber sur ce que vous voulez, mais toutes les améliorations possibles ? Ou à l’inverse, est-ce que vous souhaitez cibler l’essentiel pour être sûr de l’avoir rapidement dans votre jeu ? En sachant que vous ne pourrez choisir qu’une seule carte dans votre choix ! La rejouabilité s’en trouve renforcée, étant donné que chaque partie est différente en fonction des choix.

Ce cocktail étonnant de genres donne un intérêt certain à Warlords Under Siege. Nalgré le fait qu’il ne paie pas de mine, le titre reste original et pas aussi facile qu’il en a l’air. Un bon moyen de passer le temps en attendant les cadeaux au pied du sapin !