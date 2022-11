Magic & Legend: Time Knights – La Game Boy n’est pas morte

La Game Boy est une console culte, c’est un fait. Console portable de Nintendo sortie au début des années quatre-vingt-dix chez nous, elle fût une véritable révolution en son temps, instaurant le règne de Big N sur les marchés des consoles nomades. Et même si certains acteurs ont pu rivaliser avec le géant nippon, comme Sony avec sa PSP, quand nous parlons de console portable, c’est souvent une console Nintendo qui nous vient immédiatement en tête.

Et même si la production de la machine est arrêtée depuis bien longtemps et que son catalogue de titres semblait fermé aux nouveaux arrivants, il semblerait que The Retro Room Games, spécialisés dans les jeux à l’aspect rétro, ne l’entende pas de cette oreille. Et c’est ainsi que, dans une certaine incompréhension, Magic & Legend: Time Knights, un jeu de plate-forme à l’ancienne qui sent bon la nostalgie, sort de l’ombre.

Compatible avec la Game Boy et la Game Boy Color, ce dernier ressemble à s’y méprendre à tout ces jeux d’action-plateforme auxquels la machine de Nintendo nous avait habitué dans notre tendre jeunesse, avec la passion du rétro en plus. Mais quand il s’agit de parler du titre, ce sont encore les développeurs qui en parlent le mieux, en témoigne les propos issus du communiqué de presse :

« Magic & Legend: Time Knights est un tout nouveau jeu de plateforme d’action avec 5 niveaux uniques et une aventure palpitante. Le jeu raconte le voyage de Magic et Legend à travers le temps et comment ils ont combattu les envahisseurs pour préserver l’histoire. Chaque personnage a des capacités uniques et les joueurs ont la possibilité de changer de personnage à tout moment. »

Et même s’il n’est pas si étonnant de voir sortir de nouveaux jeux de façon périodiques sur de vieilles consoles, la Game Boy s’est retrouvée plutôt épargnée par le phénomène. Voir un nouveau jeu mettant l’accent sur le genre de la plate-forme qui est l’un des, si ce n’est le, genre de prédilection de la console à de quoi rendre nostalgique et admiratif du travail de ces passionnés du support.

Le tout est d’ores et déjà disponible au format boîte + cartouche (42,99$) ou cartouche seule (24,99$) sur le site de The Retro Room Games. On espère bien évidemment que cela donnera des idées à d’autres amoureux de rétro et que cette initiative ne restera pas seule dans son coin.