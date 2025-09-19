Victoire : Les clans Lasombra et Toreador seront dans la version standard de Bloodlines 2

À un mois de sa sortie, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique qui a forcé ses éditeurs, White Wolf et Paradox Interactive, à une spectaculaire marche arrière. En cause, une stratégie de DLC jugée abusive par une communauté très attentive.

Deux clans très demandés, uniquement en DLC

Tout a commencé par l’annonce concernant deux des six clans jouables du jeu, les Lasombra et les Toreador, qui seraient exclusivement réservés aux acheteurs de l’édition premium ou d’un DLC payant. Cette nouvelle a été très mal accueillie, et ce pour plusieurs raisons. Non seulement cela réduisait le contenu du jeu de base à seulement quatre clans (contre sept dans le premier opus), mais le clan Toreador est l’un des clans fondateurs du jeu original, forçant de fait les anciens joueurs souhaitant conserver leur clan à payer un coût supplémentaire.

Et pour ne rien arranger, ce DLC devait être disponible dès le jour de la sortie du jeu, donnant l’impression d’un contenu volontairement mis de côté à des fins purement commerciales. Une impression confirmée à demi-mot par un représentant de Paradox, qui avait expliqué que ces clans n’étaient pas prévus dans la roadmap de départ, qu’au vu de la demande des joueurs, il avait été décidé de les ajouter, mais que ce travail supplémentaire devait évidemment avoir un impact financier.

« Vous entendez les commentaires des fans et vous vous dites : « D’accord, vous savez qu’ils veulent ces deux clans. Ils sont très demandés. » Mais au final, d’un point de vue commercial, le développement d’un jeu prend du temps, et ces clans sont un contenu supplémentaire qui est créé. Ainsi, au lieu d’en faire un contenu « day 30 », le fait d’en faire un contenu « day 1 » permet aux joueurs qui ont demandé ces deux clans depuis le début d’y avoir accès. Et comme je l’ai dit, c’est une question de business. C’est comme ça que ça se passe, mais cela permet d’y avoir accès dès le premier jour plutôt que de devoir attendre. »

La gronde des fans entraîne le volte-face de l’éditeur

Cette justification n’a fait qu’attiser la colère des fans, qui ont massivement exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Face à ce tollé, les éditeurs n’ont pas tardé à réagir. Marco Behrmann, vice-président exécutif de White Wolf, a publié un communiqué sans équivoque :

« Merci à notre communauté pour ses retours honnêtes sur Bloodlines 2 et son édition Premium. Vos mots ont été clairs : Lasombra et Toreador auraient dû être dans le jeu de base, et nous allons les intégrer »

Les clans Lasombra et Toreador seront donc bien présents dans l’édition standard du jeu, portant le total à six clans jouables pour tous dès le lancement. Pour ceux qui avaient déjà précommandé leur jeu sur le Playstation Store, les éditeurs ont annoncé que des remboursements pouvaient être demandés, permettant aux joueurs qui le souhaitent de prendre l’édition de base plutôt que le pack complet. L’édition premium, quant à elle, conserve son contenu futur, à savoir les extensions « Loose Cannon » et « The Flower & the Flame », prévues respectivement pour les deuxième et troisième trimestres 2026.

À quelques semaines de la sortie, les équipes de développement se seraient bien passé d’une telle polémique. Mais ce rapide retournement de situation montre que la voix de la communauté peut encore, parfois, peser dans la balance. Au final, cette affaire révèle moins une erreur d’écoute qu’un calcul commercial cynique, où la passion de certains fans avait déjà été évaluée… à 22€.